Артем КОЗАК: «На турнирное положение Зари и Полесья не стоит смотреть»

Полузащитник житомирского «Полесья» Артем Козак поделился ожиданиями от игры своей команды против луганской «Зари», которая начнется 28 октября в 16:00.

«Позитивный настрой, все шикарно себя чувствуют. Прошли хорошую подготовку в паузе сборных. Первая игра была сумбурной, но мы ее выиграли. Главное – это результат.

На этой неделе «Заря» в мыслях. Все готовятся. На турнирное положение наше и «Зари» не стоит смотреть, потому что команда играет в очень привлекательный атакующий футбол. Они много играют вперед, у них много скоростных и способных игроков.

Возможно, на них повлияли переезды и участие в еврокубках. Тем более, что мы знаем, что команда потеряла многих своих лидеров. Сейчас продолжаются перестройки, но по составу, по подбору игроков – это добротная украинская команда, претендующая на самые высокие места», – сказал Козак.