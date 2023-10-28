Тридцать тисяч свистков. Фанаты Интера хотят устроить Лукаку адский прием

В воскресенье, 29 октября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Интер» и «Рома». Игра пройдет в Милане.

Особой она должна стать для форварда «волков» Ромелу Лукаку, в прошлом сезоне выступавшего за «Интер». Фанаты команды считают, что бельгиец предал их команду, перейдя в «Рому».

Ультрас «Интера» собирались раздать болельщикам на трибунах 30 000 свистков, чтобы реагировать на прикосновения Лукака к мячу и таким образом оказать на него психологическое давление. Но полиция запретила проведение такой акции, мотивируя это тем, что такое количество свистков не позволит арбитру качественно выполнять свою работу.

В прошлом сезоне Лукаку за «Интер» в Серии А забил 10 голов, в этом году в его активе 5 мячей в чемпионате за «Рому».