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Италия
28 октября 2023, 02:09 | Обновлено 28 октября 2023, 02:53
118
1

Несмотря на ассист. Малиновский – один из худших из основы Дженоа

Украинец в матче с «Салернитаной» заработал невысокую оценку по сравнению с партнерами

28 октября 2023, 02:09 | Обновлено 28 октября 2023, 02:53
118
1
Несмотря на ассист. Малиновский – один из худших из основы Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Закончился поединок 10-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Салернитана». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

В составе «Дженоа» на поле в стартовом составе появился украинец Руслан Малиновский. Именно с его передачи был забит единственный гол в матче, отличился Гудмундссон на 35 минуте.

Также Руслан заработал в пассив желтую карточку, а на 59 минуте был заменен.

Несмотря на ассист, портал WhoScoed поставил украинцу довольно низкую оценку, если сравнивать с вышедшими в основе игроками «Дженоа». Малиновский получил 6,6, хуже его баллы получили только центрбек Бани (6,5) и форвард Ретеги (6,4).

Лучшим игроком матча признан автор единственного гола Гудмундссон (7,6).

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Салернитана WhoScored
Источник WhoScored
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Комментарии 1
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Octopus
Мало отборов у него, мало пасов в сравнении с другими из средней линии, и желтая, за желтую снимают. Вон у защитника из-за желтой самая низкая оценка.
Можно было бы сказать, что он отыграл всего лишь 60 минут, за 90 минут была бы оценка повыше за счет статистики, но если отмотать на 60 минуту, у него оценка была тоже одна из худших.
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