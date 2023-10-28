Несмотря на ассист. Малиновский – один из худших из основы Дженоа
Украинец в матче с «Салернитаной» заработал невысокую оценку по сравнению с партнерами
Закончился поединок 10-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Салернитана». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
В составе «Дженоа» на поле в стартовом составе появился украинец Руслан Малиновский. Именно с его передачи был забит единственный гол в матче, отличился Гудмундссон на 35 минуте.
Также Руслан заработал в пассив желтую карточку, а на 59 минуте был заменен.
Несмотря на ассист, портал WhoScoed поставил украинцу довольно низкую оценку, если сравнивать с вышедшими в основе игроками «Дженоа». Малиновский получил 6,6, хуже его баллы получили только центрбек Бани (6,5) и форвард Ретеги (6,4).
Лучшим игроком матча признан автор единственного гола Гудмундссон (7,6).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко верит, что молодому вингеру по силам играть на более высоком уровне
Полузащитник «Жироны» заинтересовал гранд испанского футбола
Можно было бы сказать, что он отыграл всего лишь 60 минут, за 90 минут была бы оценка повыше за счет статистики, но если отмотать на 60 минуту, у него оценка была тоже одна из худших.