Несмотря на ассист. Малиновский – один из худших из основы Дженоа

Закончился поединок 10-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Салернитана». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

В составе «Дженоа» на поле в стартовом составе появился украинец Руслан Малиновский. Именно с его передачи был забит единственный гол в матче, отличился Гудмундссон на 35 минуте.

Также Руслан заработал в пассив желтую карточку, а на 59 минуте был заменен.

Несмотря на ассист, портал WhoScoed поставил украинцу довольно низкую оценку, если сравнивать с вышедшими в основе игроками «Дженоа». Малиновский получил 6,6, хуже его баллы получили только центрбек Бани (6,5) и форвард Ретеги (6,4).

Лучшим игроком матча признан автор единственного гола Гудмундссон (7,6).