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  4. Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Испания
28 октября 2023, 01:37 | Обновлено 28 октября 2023, 01:44
225
0

Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта

Жиронцы минимально обыграли соперников со счетом 1:0

28 октября 2023, 01:37 | Обновлено 28 октября 2023, 01:44
225
0
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

27 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

Единственный гол 90+1-й минуте забил Янхель Эррера.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани. Украинец Виктор Цыганков появился на 79-й вместо Арно Мартинеса.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам. Довбик получил 6.1 баллов, а Цыганков – 6.2.

Лучшим стал автор единственного забитого мяча Эррера (8.2).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Сельта – 1:0

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Янхель Эррера Артем Довбик Виктор Цыганков WhoScored лучший игрок Жирона Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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