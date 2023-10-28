Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Жиронцы минимально обыграли соперников со счетом 1:0
27 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».
Единственный гол 90+1-й минуте забил Янхель Эррера.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани. Украинец Виктор Цыганков появился на 79-й вместо Арно Мартинеса.
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам. Довбик получил 6.1 баллов, а Цыганков – 6.2.
Лучшим стал автор единственного забитого мяча Эррера (8.2).
Оценки WhoScored за матч Жирона – Сельта – 1:0
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