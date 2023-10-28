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  4. Первое Эль Класико в сезоне. Кто фаворит в матче Барселона – Реал Мадрид?
Испания
28 октября 2023, 01:10 |
97
0

Первое Эль Класико в сезоне. Кто фаворит в матче Барселона – Реал Мадрид?

Поединок состоится 28 октября в 17:15 по Киеву

28 октября 2023, 01:10 |
97
0
Первое Эль Класико в сезоне. Кто фаворит в матче Барселона – Реал Мадрид?
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября состоится матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на «Олимпико» в Барселоне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Фаворитом в первом Эль Класико сезона являются «сине-гранатовые». На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.57.

Ничья котируется по 4.20. Победа «сливочных» расценивается в 2.67.

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Источник Sport.ua
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