Первое Эль Класико в сезоне. Кто фаворит в матче Барселона – Реал Мадрид?

28 октября состоится матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на «Олимпико» в Барселоне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Фаворитом в первом Эль Класико сезона являются «сине-гранатовые». На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.57.

Ничья котируется по 4.20. Победа «сливочных» расценивается в 2.67.