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Испания
28 октября 2023, 01:00 | Обновлено 28 октября 2023, 01:19
537
0

Скандал. Судья не засчитал чистый гол в ворота Жироны? Рафа Бенитес в шоке

Повторы показали, что вратарь хозяев поля сам выпустил мяч из рук

28 октября 2023, 01:00 | Обновлено 28 октября 2023, 01:19
537
0
Скандал. Судья не засчитал чистый гол в ворота Жироны? Рафа Бенитес в шоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Бенитес

27 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» обыграла «Сельту» (1:0).

Единственный гол 90+1-й минуте забил Янхель Эррера.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел в основе и провел на поле 67 минут. Вингер Виктор Цыганков вышел на замену на 79-й минуте.

Скандал произошел на 83-й минуте. Судья не засчитал гол гостей, углядев фол в атаке на голкипере. Однако повторы показали, что вратарь Жироны сам выпустил мяч из рук. Коуч Сельты Рафа Бенитес был в бешенстве после такого решения.

Ла Лига. 11-й тур. 27 октября

Жирона – Сельта – 1:0

Гол: Эррера, 90+1.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Эррера, 90+1 мин.

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Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Янхель Эррера Рафаэль Бенитес скандал судейство видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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