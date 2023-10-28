Скандал. Судья не засчитал чистый гол в ворота Жироны? Рафа Бенитес в шоке
Повторы показали, что вратарь хозяев поля сам выпустил мяч из рук
27 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» обыграла «Сельту» (1:0).
Единственный гол 90+1-й минуте забил Янхель Эррера.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел в основе и провел на поле 67 минут. Вингер Виктор Цыганков вышел на замену на 79-й минуте.
Скандал произошел на 83-й минуте. Судья не засчитал гол гостей, углядев фол в атаке на голкипере. Однако повторы показали, что вратарь Жироны сам выпустил мяч из рук. Коуч Сельты Рафа Бенитес был в бешенстве после такого решения.
Ла Лига. 11-й тур. 27 октября
Жирона – Сельта – 1:0
Гол: Эррера, 90+1.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Эррера, 90+1 мин.
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