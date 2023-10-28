Франция28 октября 2023, 00:39 | Обновлено 28 октября 2023, 01:19
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Незабитый пенальти Лаборда. Ницца в гостях одолела Клермонт и стала лидером
Единственный мяч забил Хишам Будауи на 74-й минуте
28 октября 2023, 00:39 | Обновлено 28 октября 2023, 01:19
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В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Ницца» в гостях обыграла «Клермонт» (1:0).
На 37-й минуте Гаэтан Лаборд у гостей не сумел реализовать пенальти.
Единственный мяч забил Хишем Будауи на 74-й минуте.
«Ницца» стала лидером, набрав 22 очка. Далее идут «Монако» (20) и «ПСЖ» (18).
Лига 1. 10-й тур, 27 октября
Клермон – Ницца – 0:1
Голы: Будауи, 74
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Хишем Будауи (Ницца).
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