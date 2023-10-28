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Чемпионат Франции
Клермон
27.10.2023 22:00 – FT 0 : 1
Ницца
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Франция
28 октября 2023, 00:39 | Обновлено 28 октября 2023, 01:19
32
0

Незабитый пенальти Лаборда. Ницца в гостях одолела Клермонт и стала лидером

Единственный мяч забил Хишам Будауи на 74-й минуте

28 октября 2023, 00:39 | Обновлено 28 октября 2023, 01:19
32
0
Незабитый пенальти Лаборда. Ницца в гостях одолела Клермонт и стала лидером
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Ницца» в гостях обыграла «Клермонт» (1:0).

На 37-й минуте Гаэтан Лаборд у гостей не сумел реализовать пенальти.

Единственный мяч забил Хишем Будауи на 74-й минуте.

«Ницца» стала лидером, набрав 22 очка. Далее идут «Монако» (20) и «ПСЖ» (18).

Лига 1. 10-й тур, 27 октября

Клермон – Ницца – 0:1

Голы: Будауи, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Хишем Будауи (Ницца).
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Ницца Клермон чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Гаэтан Лаборд пенальти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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