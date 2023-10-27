Шлоттербек огорчил и своих, и чужих. Но Бохуму это не помогло
В стартовой игре 9-го тура Бундеслиги состоялась ничья
27 октября в поединке 9-го тура немецкой Бундеслиги отношения выяснили «Бохум» и «Майнц».
Встреча завершилась вничью 2:2.
Главным действующим лицом поединка стал 26-летний защитник «Бохума» Кевен Шлоттербек. На 59-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды он отметился автоголом. Однако на 82-й минуте Шлоттербек исправился, сумев поразить ворота «Майнца». Впрочем, его гол победу «Бохуму» не принес – в компенсированное время гости ушли от поражения.
Чемпионат Германии. 9-й тур
Бохум – Майнц – 2:2
Голы: Штегер, 21 пенальти, Шлоттербек, 82 – Шлоттербек, 59 автогол, Краусс, 90+6.
События матча
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