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Чемпионат Германии
Бохум
27.10.2023 21:30 – FT 2 : 2
Майнц
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Германия
27 октября 2023, 23:59 | Обновлено 28 октября 2023, 00:13
55
0

Шлоттербек огорчил и своих, и чужих. Но Бохуму это не помогло

В стартовой игре 9-го тура Бундеслиги состоялась ничья

27 октября 2023, 23:59 | Обновлено 28 октября 2023, 00:13
55
0
Шлоттербек огорчил и своих, и чужих. Но Бохуму это не помогло
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в поединке 9-го тура немецкой Бундеслиги отношения выяснили «Бохум» и «Майнц».

Встреча завершилась вничью 2:2.

Главным действующим лицом поединка стал 26-летний защитник «Бохума» Кевен Шлоттербек. На 59-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды он отметился автоголом. Однако на 82-й минуте Шлоттербек исправился, сумев поразить ворота «Майнца». Впрочем, его гол победу «Бохуму» не принес – в компенсированное время гости ушли от поражения.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Германии. 9-й тур

Бохум – Майнц – 2:2

Голы: Штегер, 21 пенальти, Шлоттербек, 82 – Шлоттербек, 59 автогол, Краусс, 90+6.

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Том Краус (Майнц).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Кевен Шлоттербек (Бохум).
59’
ГОЛ ! Автогол забил Кевен Шлоттербек (Бохум).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Штёгер (Бохум).
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Источник Sport.ua
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