27 октября в поединке 9-го тура немецкой Бундеслиги отношения выяснили «Бохум» и «Майнц».

Встреча завершилась вничью 2:2.

Главным действующим лицом поединка стал 26-летний защитник «Бохума» Кевен Шлоттербек. На 59-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды он отметился автоголом. Однако на 82-й минуте Шлоттербек исправился, сумев поразить ворота «Майнца». Впрочем, его гол победу «Бохуму» не принес – в компенсированное время гости ушли от поражения.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Германии. 9-й тур

Бохум – Майнц – 2:2

Голы: Штегер, 21 пенальти, Шлоттербек, 82 – Шлоттербек, 59 автогол, Краусс, 90+6.