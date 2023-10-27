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Англия
27 октября 2023, 22:52 | Обновлено 27 октября 2023, 22:56
295
2

Почеттино поддержал фанатов. Но поможет ли это Челси?

Наставник «синих» проникся несогласием поклонников команды

27 октября 2023, 22:52 | Обновлено 27 октября 2023, 22:56
295
2
Почеттино поддержал фанатов. Но поможет ли это Челси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что солидарен с болельщиками клуба, которые недовольны тем, что команде предстоит провести матч АПЛ с «Вулверхэмптоном» накануне Рождества – 24 декабря.

«Я недоволен, потому что 23 декабря – годовщина свадьбы с моей женой, но мне придется ехать в Вулверхэмптон. Этим решением не довольны ни я, ни болельщики клуба. Это сложная ситуация, и она не изменится. Мы должны признать, что находимся в Англии, а это страна отличается от всего остального мира. Даже если мы недовольны этой ситуацией, которая не изменится, мы должны смириться с ней», – заявил Почеттино Mundo Deportivo.

Болельщики «Челси потребовали встречу для обсуждения ситуации, раскритиковав решение Премьер-лиги назначить проведение матча на 24 декабря.

Ранее Почеттино прокомментировал восстановление Кристофера Нкунку – конкурента украинского полузащитник Михаила Мудрика за место в составе команды.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон
Источник Mundo Deportivo
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luceorius
 Як женитись під час посту, то нормально, а грати у футбол на Коляду  то вже гріх. 
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