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Англия
27 октября 2023, 17:06 | Обновлено 27 октября 2023, 17:07
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Конкурент Мудрика может вернуться после травмы уже в конце ноября

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал восстановление Кристофера Нкунку

27 октября 2023, 17:06 | Обновлено 27 октября 2023, 17:07
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0
Конкурент Мудрика может вернуться после травмы уже в конце ноября
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал восстановление французского полузащитника Кристофера Нкунку после тяжелой травмы колена:

«Кристофер Нкунку работает очень хорошо и действительно близок к возвращению. В ближайшее время мы сможем вернуть его к тренировкам. Он очень важный игрок для нашего проекта.

Возможно, Нкунку вернется после международной паузы. Возможно, я не уверен. Мы ждем его восстановления, чтобы он помог нам забивать больше голов».

25-летнего Кристофера Нкунку приобрели летом 2023 года за 60 миллионов евро и он до сих пор не дебютировал за команду в официальных матчах из-за тяжелой травмы. Но он участвовал в предсезонной подготовке команды, где его неоднократно ставили на левый фланг атаки – позицию, где в «Челси» играет украинец Михаил Мудрик.

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Источник Фабрицио Романо
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