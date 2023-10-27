Конкурент Мудрика может вернуться после травмы уже в конце ноября

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал восстановление французского полузащитника Кристофера Нкунку после тяжелой травмы колена:

«Кристофер Нкунку работает очень хорошо и действительно близок к возвращению. В ближайшее время мы сможем вернуть его к тренировкам. Он очень важный игрок для нашего проекта.

Возможно, Нкунку вернется после международной паузы. Возможно, я не уверен. Мы ждем его восстановления, чтобы он помог нам забивать больше голов».

25-летнего Кристофера Нкунку приобрели летом 2023 года за 60 миллионов евро и он до сих пор не дебютировал за команду в официальных матчах из-за тяжелой травмы. Но он участвовал в предсезонной подготовке команды, где его неоднократно ставили на левый фланг атаки – позицию, где в «Челси» играет украинец Михаил Мудрик.