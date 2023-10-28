Англия28 октября 2023, 14:30 | Обновлено 28 октября 2023, 14:43
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Челси – Брентфорд. Без Мудрика, Ярмолюк – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 28 октября в 14:30 по Киеву матч чемпионата Англии
28 октября 2023, 14:30 | Обновлено 28 октября 2023, 14:43
2188
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В субботу, 28 октября, в 10-м туре Английской Премьер-лиги отношения в Лондоне выяснят «Чеоси» и «Брентфорд».
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Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.
Челси – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В таблице АПЛ «Челси», цвета которого защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, занимает 10-е место с 12 очками. «Брентфорд» идет на 14-й позиции, имея 10 пунктов.
Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси - БрентфордСмотреть трансляцию
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Пиннок (Брентфорд).
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