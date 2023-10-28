В субботу, 28 октября, в 10-м туре Английской Премьер-лиги отношения в Лондоне выяснят «Чеоси» и «Брентфорд».

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Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

Челси – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В таблице АПЛ «Челси», цвета которого защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, занимает 10-е место с 12 очками. «Брентфорд» идет на 14-й позиции, имея 10 пунктов.

Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция