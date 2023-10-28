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Чемпионат Англии
Челси
28.10.2023 14:30 – 65 0 : 1
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 октября 2023, 14:30 | Обновлено 28 октября 2023, 14:43
2188
1

Челси – Брентфорд. Без Мудрика, Ярмолюк – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 28 октября в 14:30 по Киеву матч чемпионата Англии

28 октября 2023, 14:30 | Обновлено 28 октября 2023, 14:43
2188
1
Челси – Брентфорд. Без Мудрика, Ярмолюк – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (в центре)

В субботу, 28 октября, в 10-м туре Английской Премьер-лиги отношения в Лондоне выяснят «Чеоси» и «Брентфорд».

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Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

Челси – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В таблице АПЛ «Челси», цвета которого защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, занимает 10-е место с 12 очками. «Брентфорд» идет на 14-й позиции, имея 10 пунктов.

Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси - Брентфорд
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Трансляция матча В эфире

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Пиннок (Брентфорд).
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Источник Sport.ua
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sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
Без Мудрыка скукота 
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