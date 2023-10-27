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Украина. Премьер лига
27 октября 2023, 21:14 | Обновлено 27 октября 2023, 21:15
1428
0

БЛИЗНИЧЕНКО: «Поворознюк показал только то, на чем было выгодно хайпануть»

Полузащитник «Вереса» – о пребывании в команде блоггера Дмитрия Поворознюка

27 октября 2023, 21:14 | Обновлено 27 октября 2023, 21:15
1428
0
БЛИЗНИЧЕНКО: «Поворознюк показал только то, на чем было выгодно хайпануть»
ФК Верес. Андрей Близниченко

Полузащитник ровенского «Вереса» Андрей Близниченко рассказал о пребывании в команде блоггера Дмитрия Поворознюка

– В прошлом сезоне вы застали в команде съемки вышеупомянутого сериала Футболист Дмитрия Поворознюка. Как воспринимали эту медийную историю?

– Это прикольная идея снять сериал о команде. Теперь в каждом городе, где ты появляешься, люди тебя узнают и поздравляют. Однако в некоторых случаях Дмитрия и людей, работавших с ним, я откровенно не понимал.

– Что вы имеете в виду?

– Бывали моменты, которые не нужно было снимать, а они показывали это на всю страну. Это касается и тренеров, и футболистов. Лично я давал ему интервью, когда пришел в команду. Мы сняли полтора или два часа материала. Большинство из того, что я сказал, Дмитрий почему-то вырезал. Он вставил в серию только то, на чем ему было выгодно, как говоря «хайпануть». Я ему потом говорил: «Дима, это некрасиво. Ты порезал так, что люди подумают, что я приехал с лишним весом 180 кг. Типа ходит здесь какой-нибудь круглый администратор… Зачем это было делать?». Он все понял, и в итоге мы пожали друг другу руки. Всё завершилось нормально. Просто такая история была не только со мной, но и со многими. Я понимаю, конечно, что для увеличения просмотров сериала ему нужны были какие-то громкие истории, однако зачем оскорблять футболистов и тренеров? Тем более, если ты будто бы с ними в одной команде. Но это уже все в прошлом. В любом случае сериал Дмитрия принес больше пользы и позитива для команды и клуба.

– Клуб как-то вмешивался в творческий процесс Поворознюка?

– Нет. У него был полный карт-бланш в этом плане. Никто не мог ему запретить ничего снимать. Лишь один раз к концу сезона, когда у нас были серьезные проблемы с результатами, Вирт попросил не снимать. Неделю мы провели без камер.

– В первые сезоны сериала, когда команда еще играла в Первой лиге, Поворознюк больше снимал сериал о себе: участие в тренировках команды, матчах, быту. Однако уже после выхода «Вереса» в УПЛ, его в сериях стало гораздо меньше. Насколько он реально был вовлечен в команду, когда вы стали игроком клуба из Ровно?

– За полгода он, возможно, на собрании провел несколько тренировок, и еще несколько – по ходу сезона. Такого чтобы он проводил полноценный недельный цикл вместе с нами, при мне уже не было.

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Андрей Близниченко Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Дмитрий Поворознюк
Источник Украинский футбол
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