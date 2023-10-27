Major League Soccer27 октября 2023, 17:46 |
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РОНАЛДО: «Золотой мяч должен достаться Месси»
Легендарный бразилец ставит на форварда «Интер Майами»
27 октября 2023, 17:46 |
2229
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Легендарный бразильский форвард Роналдо, который выигрывал Золотой мяч в 1997 и 2002 годах, считает, что в 2023 году награда должна достаться аргентинскому форварду «Интер Майами» Лионелю Месси:
«Золотой мяч должен достаться Лионелю Месси, без сомнения. Другого пути нет. То, что он сделал на ЧМ-2022, было особенным. Это напомнило мне о выступлениях Диего Марадоны и Пеле на чемпионатах мира», – сказал Роналдо.
Напомним, обладатель Золотого мяча 2023 года станет известен в ближайший понедельник, 30 октября.
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Комментарии 3
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Будуть давати йому ЗМ до пенсії.😁
ну ідіот за 2022 р ЗМ отримав Бензема ч до чого тут мессі
Пить надо меньше ... Или нюхать .
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