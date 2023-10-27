РОНАЛДО: «Золотой мяч должен достаться Месси»

Легендарный бразильский форвард Роналдо, который выигрывал Золотой мяч в 1997 и 2002 годах, считает, что в 2023 году награда должна достаться аргентинскому форварду «Интер Майами» Лионелю Месси:

«Золотой мяч должен достаться Лионелю Месси, без сомнения. Другого пути нет. То, что он сделал на ЧМ-2022, было особенным. Это напомнило мне о выступлениях Диего Марадоны и Пеле на чемпионатах мира», – сказал Роналдо.

Напомним, обладатель Золотого мяча 2023 года станет известен в ближайший понедельник, 30 октября.