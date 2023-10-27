Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОНАЛДО: «Золотой мяч должен достаться Месси»
Major League Soccer
27 октября 2023, 17:46 |
2229
3

РОНАЛДО: «Золотой мяч должен достаться Месси»

Легендарный бразилец ставит на форварда «Интер Майами»

27 октября 2023, 17:46 |
2229
3
РОНАЛДО: «Золотой мяч должен достаться Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразильский форвард Роналдо, который выигрывал Золотой мяч в 1997 и 2002 годах, считает, что в 2023 году награда должна достаться аргентинскому форварду «Интер Майами» Лионелю Месси:

«Золотой мяч должен достаться Лионелю Месси, без сомнения. Другого пути нет. То, что он сделал на ЧМ-2022, было особенным. Это напомнило мне о выступлениях Диего Марадоны и Пеле на чемпионатах мира», – сказал Роналдо.

Напомним, обладатель Золотого мяча 2023 года станет известен в ближайший понедельник, 30 октября.

По теме:
Легендарный Оуэн оценил шансы Месси и Холанда на Золотой мяч
Месси не дадут MVP сезона МЛС. Лионель кандидат на другую награду
Анри высказался по поводу того, что не получил Золотой мяч в 2003 году
Роналдо Лионель Месси Золотой мяч
Источник
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик – в основе, Цыганков вернулся. Составы на матч Жирона – Сельта
Футбол | 27 октября 2023, 20:59 0
Довбик – в основе, Цыганков вернулся. Составы на матч Жирона – Сельта
Довбик – в основе, Цыганков вернулся. Составы на матч Жирона – Сельта

Поединок 11-го тура Ла Лиги состоится 27 октября в 22:00 по Киеву

Брат Фьюри: «С Усиком будет не бой, а уничтожение»
Бокс | 27 октября 2023, 18:49 6
Брат Фьюри: «С Усиком будет не бой, а уничтожение»
Брат Фьюри: «С Усиком будет не бой, а уничтожение»

Шейн Фьюри верит в победу своего брата

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 27.10.2023, 08:30
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Бокс | 27.10.2023, 10:07
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Футбол | 27.10.2023, 05:01
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
McLay
Будуть давати йому ЗМ до пенсії.😁
Ответить
-1
Ярослав 999
ну ідіот за 2022 р ЗМ отримав Бензема ч до чого тут мессі
Ответить
-1
DSH88
Пить надо меньше ... Или нюхать .
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
26.10.2023, 10:10 5
Футбол
Пятая победа подряд. Днепр-1 под ливнем обыграл Ворсклу
Пятая победа подряд. Днепр-1 под ливнем обыграл Ворсклу
25.10.2023, 16:53 19
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
26.10.2023, 16:59 2
Теннис
Марино Пушич: убегал от войны, был тактическим невеждой, плакал на ток-шоу
Марино Пушич: убегал от войны, был тактическим невеждой, плакал на ток-шоу
25.10.2023, 16:50 11
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер – на третьей позиции. Можно ли догнать Порту?
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер – на третьей позиции. Можно ли догнать Порту?
26.10.2023, 00:15 13
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 7
Футбол
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
25.10.2023, 23:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем