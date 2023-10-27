Эрик ТЕН ХАГ – об Андре Онане: «У него высокие ожидания от себя»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о настрое камерунского голкипера Андре Онана:

«Андре имеет высокие ожидания от самого себя. Мы даем ему уверенность. Мы сказали ему: «Посмотри, как ты играл в прошлом за эти большие клубы в больших чемпионатах, у тебя есть способности». Теперь мы должны продолжать работать над этим».

27-летний Андре Онана точно пока не оправдывает ожиданий фанатов «дьяволов». Его трансфер стоил «Манчестер Юнайтед» 50 миллионов евро, но в итоге камерунец пропустил 20 голов в 14 матчах, а также допустил несколько ужасных ошибок, став героем интернет-мемов.