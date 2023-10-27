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  4. Эрик ТЕН ХАГ – об Андре Онане: «У него высокие ожидания от себя»
Англия
27 октября 2023, 17:31 |
298
0

Эрик ТЕН ХАГ – об Андре Онане: «У него высокие ожидания от себя»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал про настрой камерунского голкипера

27 октября 2023, 17:31 |
298
0
Эрик ТЕН ХАГ – об Андре Онане: «У него высокие ожидания от себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о настрое камерунского голкипера Андре Онана:

«Андре имеет высокие ожидания от самого себя. Мы даем ему уверенность. Мы сказали ему: «Посмотри, как ты играл в прошлом за эти большие клубы в больших чемпионатах, у тебя есть способности». Теперь мы должны продолжать работать над этим».

27-летний Андре Онана точно пока не оправдывает ожиданий фанатов «дьяволов». Его трансфер стоил «Манчестер Юнайтед» 50 миллионов евро, но в итоге камерунец пропустил 20 голов в 14 матчах, а также допустил несколько ужасных ошибок, став героем интернет-мемов.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Андре Онана Эрик тен Хаг
Источник Фабрицио Романо
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