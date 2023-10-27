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Реал Мадрид
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Испания
27 октября 2023, 17:37 |
1048
1

Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура Ла Лиги

27 октября 2023, 17:37 |
1048
1
Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Хави и Карло Анчелотти

28 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между клубами «Барселона» и «Реал».

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

«Барселона» является текущем победителем Ла Лиги (ну и заодно Суперкубка Испании). «Реал» выиграл в прошлой темпораде немало трофеев. Но самым статусным из них был Копа дель Рей (причем в полуфинале получилось взять победу как раз на Камп Ноу), а вот в Примере и Лиге чемпионов была неудача.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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CheMP
Шахта вымотала барсу,Реалу будет легче 
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