Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура Ла Лиги
28 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между клубами «Барселона» и «Реал».
Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
«Барселона» является текущем победителем Ла Лиги (ну и заодно Суперкубка Испании). «Реал» выиграл в прошлой темпораде немало трофеев. Но самым статусным из них был Копа дель Рей (причем в полуфинале получилось взять победу как раз на Камп Ноу), а вот в Примере и Лиге чемпионов была неудача.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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