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Испания
28 октября 2023, 01:30 |
344
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Реал

Поединок состоится 28 октября в 17:15 по Киеву

28 октября 2023, 01:30 |
344
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между клубами «Барселона» и «Реал».

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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