28 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между клубами «Барселона» и «Реал».

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.