Испания28 октября 2023, 01:30 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Реал
Поединок состоится 28 октября в 17:15 по Киеву
28 октября 2023, 01:30 |
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28 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между клубами «Барселона» и «Реал».
Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
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