Людмила САМСОНОВА: «Свёнтек – настоящий №1 женского тенниса»
Интересное заявление от российской теннисистки
15-я ракетка мира Людмила Самсонова заявила, что полька Ига Свёнтек – настоящий лидер женского тенниса.
«Ига. 100%. Я чувствую, что она – настоящий №1. Мы вместе выступали на финале в Пекине, она подошла ко мне и была очень мила во время церемонии. Она сказала: «Я знаю, что иногда это тяжело». Когда я начала узнавать ее лучше и стала ближе к ней, я почувствовала что-то особенное», – сказала Самсонова.
Отметим, что Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира по US Open. Сейчас его возглавляет Арина Соболенко, которая как и Самсонова, выступает в «нейтральном» статусе.
Full video: pic.twitter.com/b5Td5J5cLF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 26, 2023
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