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  4. Людмила САМСОНОВА: «Свёнтек – настоящий №1 женского тенниса»
WTA
26 октября 2023, 15:15 | Обновлено 26 октября 2023, 19:14
2030
3

Людмила САМСОНОВА: «Свёнтек – настоящий №1 женского тенниса»

Интересное заявление от российской теннисистки

26 октября 2023, 15:15 | Обновлено 26 октября 2023, 19:14
2030
3
Людмила САМСОНОВА: «Свёнтек – настоящий №1 женского тенниса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Самсонова и Ига Свёнтек

15-я ракетка мира Людмила Самсонова заявила, что полька Ига Свёнтек – настоящий лидер женского тенниса.

«Ига. 100%. Я чувствую, что она – настоящий №1. Мы вместе выступали на финале в Пекине, она подошла ко мне и была очень мила во время церемонии. Она сказала: «Я знаю, что иногда это тяжело». Когда я начала узнавать ее лучше и стала ближе к ней, я почувствовала что-то особенное», – сказала Самсонова.

Отметим, что Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира по US Open. Сейчас его возглавляет Арина Соболенко, которая как и Самсонова, выступает в «нейтральном» статусе.

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Людмила Самсонова Ига Свёнтек рейтинг WTA Арина Соболенко
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Elis
Чому це взагалі в новинах українського тенісу? 
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+1
Андрей Залищук
а кацапки уже ніколи не будуть номером 1 у світі
Ответить
+1
Falko
"Коли я почала пізнавати її краще, я відчув щось особливе"
Самсонова - бінарне дєвушко
Ответить
-1
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