Челси попытается подписать ключевого защитника Интера
Алессандро Бастони может стать одноклубником Михаила Мудрика
«Челси» уже сейчас начал поиски замены бразильскому ветерану Тиаго Силве. Приоритетной кандидатурой на замену 39-летнему бразильцу является защитник «Интера» Алессандро Бастони, которого попытаются подписать летом 2024 года.
За игрока сборной Италии «Синим» придется выложить как минимум 70 миллионов евро. Есть сомнения в том, что «Интер» будет готов отпустить 24-летнего защитника. Лишь в июне «нерадзурри» продлил контракт с Бастони до 2028 года.
В нынешнем сезоне на счету Бастони 9 матчей за «Интер» во всех турнирах.
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