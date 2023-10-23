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  4. Челси попытается подписать ключевого защитника Интера
Англия
23 октября 2023, 19:05 |
1536
0

Челси попытается подписать ключевого защитника Интера

Алессандро Бастони может стать одноклубником Михаила Мудрика

23 октября 2023, 19:05 |
1536
0
Челси попытается подписать ключевого защитника Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

«Челси» уже сейчас начал поиски замены бразильскому ветерану Тиаго Силве. Приоритетной кандидатурой на замену 39-летнему бразильцу является защитник «Интера» Алессандро Бастони, которого попытаются подписать летом 2024 года.

За игрока сборной Италии «Синим» придется выложить как минимум 70 миллионов евро. Есть сомнения в том, что «Интер» будет готов отпустить 24-летнего защитника. Лишь в июне «нерадзурри» продлил контракт с Бастони до 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету Бастони 9 матчей за «Интер» во всех турнирах.

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Алессандро Бастони Интер Милан Челси Тиаго Силва трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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