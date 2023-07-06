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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракты с двумя ключевыми игроками
Испания
06 июля 2023, 14:26 |
390
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракты с двумя ключевыми игроками

Алессандро Бастони и Хакан Чалханоглу останутся в клубе

06 июля 2023, 14:26 |
390
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракты с двумя ключевыми игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

«Интер» официально сообщил о продлении контрактов с двумя игроками основы – центральным защитником Алессандро Бастони и хавбеком Хаканом Чалханоглу.

Новый контракт Чалханоглу рассчитан до лета 2027 года. Хавбек сборной Турции будет зарабатывать 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

Соглашение Бастони будет действовать до лета 2028 года. Зарплата 24-летнего защитника сборной Италии вырастет до 5,5 миллионов евро в год плюс бонусы.

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Интер Милан Алессандро Бастони Хакан Чалханоглу продление контракта
Источник ФК Интер
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