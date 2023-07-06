Испания06 июля 2023, 14:26 |
390
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракты с двумя ключевыми игроками
Алессандро Бастони и Хакан Чалханоглу останутся в клубе
06 июля 2023, 14:26 |
390
0
«Интер» официально сообщил о продлении контрактов с двумя игроками основы – центральным защитником Алессандро Бастони и хавбеком Хаканом Чалханоглу.
Новый контракт Чалханоглу рассчитан до лета 2027 года. Хавбек сборной Турции будет зарабатывать 6 миллионов евро в год плюс бонусы.
Соглашение Бастони будет действовать до лета 2028 года. Зарплата 24-летнего защитника сборной Италии вырастет до 5,5 миллионов евро в год плюс бонусы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 июля 2023, 21:40 0
Ангелина все еще не стартовала на травяном мейджоре
Футбол | 05 июля 2023, 18:23 8
Задача уже выполнена
Футбол | 06.07.2023, 12:50
Футбол | 06.07.2023, 10:23
Футбол | 05.07.2023, 20:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.07.2023, 07:00 2
04.07.2023, 08:26 11
05.07.2023, 18:06 53
05.07.2023, 12:03 4
04.07.2023, 13:47 5
04.07.2023, 12:59 18
04.07.2023, 14:41 20
05.07.2023, 18:49 1