ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракты с двумя ключевыми игроками

«Интер» официально сообщил о продлении контрактов с двумя игроками основы – центральным защитником Алессандро Бастони и хавбеком Хаканом Чалханоглу.

Новый контракт Чалханоглу рассчитан до лета 2027 года. Хавбек сборной Турции будет зарабатывать 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

Соглашение Бастони будет действовать до лета 2028 года. Зарплата 24-летнего защитника сборной Италии вырастет до 5,5 миллионов евро в год плюс бонусы.