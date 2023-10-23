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Англия
23 октября 2023, 18:42 | Обновлено 23 октября 2023, 19:31
1426
1

Джейми КАРРАГЕР: «Симуляции нужно прекратить, все заходит слишком далеко»

Легенда «Ливерпуля» – о проблеме симуляций в футболе

23 октября 2023, 18:42 | Обновлено 23 октября 2023, 19:31
1426
1
Джейми КАРРАГЕР: «Симуляции нужно прекратить, все заходит слишком далеко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что нужно решать вопрос с симуляциями, после поведения полузащитника бирмингемской «Астон Виллы» Николо Дзаньоло в матче АПЛ против лондонского «Вест Хэма».

«С меня довольно! Игроки симулируют травмы головы. Это разрушает игру. Игроки падают, когда теряют мяч в опасных ситуациях. Это чепуха. Он знает, что игру остановят, рефери чувствует, что должен свистнуть.

Это нужно прекратить, все заходит слишком далеко. Это придумали для того, чтобы помогать игрокам, а они этим пользуются для того, чтобы получать преимущество. За пять минут до того он был в порядке», – сказал Каррагер.

Напомним, что «Астон Вилла» одержала разгромную домашнюю победу над «Вест Хэмом».

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Английская Премьер-лига Джейми Каррагер Астон Вилла Вест Хэм чемпионат Англии по футболу симуляция Николо Дзаньоло
Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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vazazh
Он абсолютно прав. Количество симулянтов, а их всегда было достаточно, вспомните макаронников, кторые всегда этим пользовались, но сегодня - это полный пипец. Кругом - это скотье от футбола.
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