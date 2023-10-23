Джейми КАРРАГЕР: «Симуляции нужно прекратить, все заходит слишком далеко»

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что нужно решать вопрос с симуляциями, после поведения полузащитника бирмингемской «Астон Виллы» Николо Дзаньоло в матче АПЛ против лондонского «Вест Хэма».

«С меня довольно! Игроки симулируют травмы головы. Это разрушает игру. Игроки падают, когда теряют мяч в опасных ситуациях. Это чепуха. Он знает, что игру остановят, рефери чувствует, что должен свистнуть.

Это нужно прекратить, все заходит слишком далеко. Это придумали для того, чтобы помогать игрокам, а они этим пользуются для того, чтобы получать преимущество. За пять минут до того он был в порядке», – сказал Каррагер.

Напомним, что «Астон Вилла» одержала разгромную домашнюю победу над «Вест Хэмом».