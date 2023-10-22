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Чемпионат Англии
Астон Вилла
22.10.2023 18:30 – FT 4 : 1
Вест Хэм
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Англия
22 октября 2023, 20:47 | Обновлено 22 октября 2023, 21:00
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Дубль Дугласа Луиса. Астон Вилла разгромила Вест Хэм и вошла в топ-5 АПЛ

Также по голу у хозяев поля забили Олли Уоткинс и Леон Бэйли

22 октября 2023, 20:47 | Обновлено 22 октября 2023, 21:00
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Дубль Дугласа Луиса. Астон Вилла разгромила Вест Хэм и вошла в топ-5 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

В матче 9-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома разгромила «Вест Хэм» со счетом 4:1.

У команды Унаи Эмери дублем отметился бразилец Дуглас Луис (30 и 52 мин). Еще по голу забили Олли Уоткинс (74 мин) и Леон Бэйли (89 мин).

У лондонской команды отличился Джаррод Боуэн (56 мин).

«Астон Вилла» (19 очков) вошла в топ-5 АПЛ, а «молотобойцы» (14 баллов) идут на 9-й позиции.

Премьер-лига. 9-й тур, 22 октября

Астон Вилла – Вест Хэм – 4:1

Голы: Дуглас Луис,, 30, 52 (пен), Уоткинс, 74, Бэйли, 89 – Боуэн, 56.

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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