Дубль Дугласа Луиса. Астон Вилла разгромила Вест Хэм и вошла в топ-5 АПЛ

В матче 9-го тура АПЛ «Астон Вилла» дома разгромила «Вест Хэм» со счетом 4:1.

У команды Унаи Эмери дублем отметился бразилец Дуглас Луис (30 и 52 мин). Еще по голу забили Олли Уоткинс (74 мин) и Леон Бэйли (89 мин).

У лондонской команды отличился Джаррод Боуэн (56 мин).

«Астон Вилла» (19 очков) вошла в топ-5 АПЛ, а «молотобойцы» (14 баллов) идут на 9-й позиции.

Премьер-лига. 9-й тур, 22 октября

Астон Вилла – Вест Хэм – 4:1

Голы: Дуглас Луис,, 30, 52 (пен), Уоткинс, 74, Бэйли, 89 – Боуэн, 56.

Видеообзор матча