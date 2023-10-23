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Чемпионат Англии
Астон Вилла
22.10.2023 18:30 – FT 4 : 1
Вест Хэм
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Англия
23 октября 2023, 05:45 | Обновлено 23 октября 2023, 05:50
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0

Астон Вилла – Вест Хэм – 4:1. Команда Эмери снова крута дома. Видеообзор

Бирмингемцы уже рядом с топ-4 АПЛ

23 октября 2023, 05:45 | Обновлено 23 октября 2023, 05:50
90
0
Астон Вилла – Вест Хэм – 4:1. Команда Эмери снова крута дома. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье в АПЛ состоялся только один матч. И эта игра определенно запомнилась. «Астон Вилла» одержала 11-ю домашнюю подряд победу в рамках АПЛ. И не просто победу, а разгромную, да еще и над крепким «Вест Хэмом».

Героем матча стал Дуглас Луис, который сделал дубль, в том числе забил победный гол. Джаред Боуэн дал шанс «Вест Хэму», когда сократил разрыв до минимума. Но Уолли Уоткинс и Леон Бэйли довели счет до крупного.

«Астон Вилла» с 19 очками занимает пятое место в таблице АПЛ.

АПЛ

9-й тур

«Астон Вилла» – «Вест Хэм» – 4:1

Голы: Дуглас Луис, 30 (1:0), Дуглас Луис, 52, пенальти (2:0), Боуэн, 56 (2:1), Уоткинс, 75 (3:1), Бэйли, 89 (4:1).

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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