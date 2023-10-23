Игорь ЦЫГАНЫК: «Суркис готов терпеть с Луческу, чтобы выиграть чемпионат»
Увольнения тренера Динамо не будет
Журналист Игорь Цыганык утверждает, что президент «Динамо» Игорь Суркис не планирует увольнять тренера Мирчу Луческу, несмотря на два кряду поражения от «Полесья» и «Днепра-1».
«На вчерашний вечер увольнение Луческу даже не рассматривается. Как сказал Дарио Срна про Ахметова, мол, он готов терпеть с Дарио столько, сколько нужно, так и Суркис готов терпеть с Луческу до пор, пока нужно, чтобы выиграть чемпионат».
«Суркис спокоен, он понимает, что уровень игроков не позволяет выигрывать в каждом матче. Терпение пока есть, но сколько оно будет – никто не знает», – сказав Цыганык.
После игры в воскресенье Луческу признал, что пока не смог построить команду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб из Амстердама располагается на предпоследнем 17-м месте
Шахтер готов продать еще одного молодого лидера?
надо играть лучше чем соперники, забивать больше чем пропускать.
хто не в темі, гляньте на якому місці зараз Аякс в турнірці Голландії
Та йопта, чого ж так дрібненько? Ось набагато кращі варіанти: "Суркіс готовий терпіти з Луческу щоб виграти Лігу Чемпіонів", чи Суркіс готовий терпіти з Луческу щоб виграти клубний чемпіонат світу"