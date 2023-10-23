Игорь ЦЫГАНЫК: «Суркис готов терпеть с Луческу, чтобы выиграть чемпионат»

Журналист Игорь Цыганык утверждает, что президент «Динамо» Игорь Суркис не планирует увольнять тренера Мирчу Луческу, несмотря на два кряду поражения от «Полесья» и «Днепра-1».

«На вчерашний вечер увольнение Луческу даже не рассматривается. Как сказал Дарио Срна про Ахметова, мол, он готов терпеть с Дарио столько, сколько нужно, так и Суркис готов терпеть с Луческу до пор, пока нужно, чтобы выиграть чемпионат».

«Суркис спокоен, он понимает, что уровень игроков не позволяет выигрывать в каждом матче. Терпение пока есть, но сколько оно будет – никто не знает», – сказав Цыганык.

После игры в воскресенье Луческу признал, что пока не смог построить команду.