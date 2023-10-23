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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Суркис готов терпеть с Луческу, чтобы выиграть чемпионат»
Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 18:48 |
4812
17

Игорь ЦЫГАНЫК: «Суркис готов терпеть с Луческу, чтобы выиграть чемпионат»

Увольнения тренера Динамо не будет

23 октября 2023, 18:48 |
4812
17
Игорь ЦЫГАНЫК: «Суркис готов терпеть с Луческу, чтобы выиграть чемпионат»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Журналист Игорь Цыганык утверждает, что президент «Динамо» Игорь Суркис не планирует увольнять тренера Мирчу Луческу, несмотря на два кряду поражения от «Полесья» и «Днепра-1».

«На вчерашний вечер увольнение Луческу даже не рассматривается. Как сказал Дарио Срна про Ахметова, мол, он готов терпеть с Дарио столько, сколько нужно, так и Суркис готов терпеть с Луческу до пор, пока нужно, чтобы выиграть чемпионат».

«Суркис спокоен, он понимает, что уровень игроков не позволяет выигрывать в каждом матче. Терпение пока есть, но сколько оно будет – никто не знает», – сказав Цыганык.

После игры в воскресенье Луческу признал, что пока не смог построить команду.

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Динамо Киев Игорь Цыганык Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 17
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Gargantua
кто ему сказал, что для победы в чемпионате надо терпеть?
надо играть лучше чем соперники, забивать больше чем пропускать. 
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+13
Octopus
Кто готов терпеть Цыганыка?
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+7
googlle
А нашо тут висловлювання та думку Беніної підстилки? Те що треба було почути громаді він вже сказав на суді та потім в "виправданні" своєму. Забудьте цю дешевку.
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+6
DK1961
Кстати, Ахметов протерпел серуна главным тренером ровно одну игру, завтра уже нового объявят. Ну а суркисята будут "терпеть" до тех пор, пока им кто-то деньги на компенсацию Луческу напечатает?
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+4
victor5964
Це, мабуть, анекдот від Циганика? 
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+3
Viktor Shuper
Динамо ще добре грає, треба грати як Аякс зараз, може тоді звільнять 
хто не в темі, гляньте на якому місці зараз Аякс в турнірці Голландії 
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+3
Владислав Рейский
так можно было и виват короля не трогать, хоть прессухи веселые были
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Shara
Конечно не уволит. Тогда придется неустойку платить. То же самое и Луческу сам  не уйдет. Смотрите дальше садо-мазо от Динамо
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+3
DK1961
С Луческу Суркис В ДАННОЙ СИТУАЦИИ выиграть может только дырку от бублика. Даже в призеры не попадут - Морозюк же точно охарактеризовал состояние динамовцев "...выходят на поле в состоянии почти транса и оцепенения...полностью опустошенные". Видно же невооруженным глазом, что команда ПЛАВИТ тренера! Думаю, что проигрыш Шахтеру в личной встрече (к сожалению с таким тренером это почти неизбежно) МОЖЕТ окончательно убедить членов батальона Монако в потере чемпионских мечтаний. Ну и вот тогда только и возможен выгон румына из команды. Мне что, придется в этой игре болеть за кротов?
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+3
AK.228
Дід стільки не протягне
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+1
Ekvato
Звучить типу як "Суркіс готовий відрізати собі руки, щоб не носити обручку на пальцях"...
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0
Микола Захарченко
Дивлячись на , що відбувається в нашій країні - ніхто Луческу звільняти не буде . А " терпилами " будуть вболівальники Динамо .
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0
Лига конференций без динамо
Чемпионат киевской области зимой может и выиграют 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Алекс 19
Циганык лепит абы шо .На саиом деле Суркиса не так уж сильно интересует чемпионство 
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-1
andreyb2001
"Суркіс готовий терпіти з Луческу доти, доки потрібно, щоб виграти чемпіонат"
Та йопта, чого ж так дрібненько? Ось набагато кращі варіанти: "Суркіс готовий терпіти з Луческу щоб виграти Лігу Чемпіонів", чи Суркіс готовий терпіти з Луческу щоб виграти клубний чемпіонат світу"
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-2
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