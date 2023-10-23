Лионель МЕССИ: «Бензема заслужил свой Золотой мяч»
Легендарный аргентинец отдал должное экс-игроку «Реала»
7-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси признал, что в 2022 году награда досталась французскому форварду Кариму Бензема абсолютно заслуженно:
«Карим действительно заслужил Золотой мяч за тот отличный сезон, который он провел, и в целом за всю свою карьеру. Он прекрасный игрок. Эта награда важна как для него лично, так и для футбола».
Обладатель Золотого мяча 2023 года станет известен через неделю, 30 октября. Месси считается главным претендентом на награду.
Ранее 36-летний аргентинец подвел итоги сезона в «Интер Майами».
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