Лионель МЕССИ: «Бензема заслужил свой Золотой мяч»

7-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси признал, что в 2022 году награда досталась французскому форварду Кариму Бензема абсолютно заслуженно:

«Карим действительно заслужил Золотой мяч за тот отличный сезон, который он провел, и в целом за всю свою карьеру. Он прекрасный игрок. Эта награда важна как для него лично, так и для футбола».

Обладатель Золотого мяча 2023 года станет известен через неделю, 30 октября. Месси считается главным претендентом на награду.

Ранее 36-летний аргентинец подвел итоги сезона в «Интер Майами».