Лионель МЕССИ: «Горжусь тем, чего добился Интер Майами»

Аргентинский форвард Лионель Месси подвел итоги своего первого сезона в составе «Интер Майами»:

«Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и стараниям каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории «Интер Майами», дошли до финала Кубка США и до конца сражались за место в плей-офф МЛС.

Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году.

Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы».

Ранее «Интер Майами» завершил регулярный сезон МЛС поражением 0:1 от «Шарлотт». Команда не вышла в плей-офф.