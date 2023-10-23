Лионель МЕССИ: «Горжусь тем, чего добился Интер Майами»
Аргентинец – о первом сезоне в США
Аргентинский форвард Лионель Месси подвел итоги своего первого сезона в составе «Интер Майами»:
«Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и стараниям каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории «Интер Майами», дошли до финала Кубка США и до конца сражались за место в плей-офф МЛС.
Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году.
Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы».
Ранее «Интер Майами» завершил регулярный сезон МЛС поражением 0:1 от «Шарлотт». Команда не вышла в плей-офф.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел доволен игрой украинца
В этот уик-энд, с 20 по 22 октября, прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги