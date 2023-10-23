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  4. Лионель МЕССИ: «Горжусь тем, чего добился Интер Майами»
Major League Soccer
23 октября 2023, 15:58 |
391
0

Лионель МЕССИ: «Горжусь тем, чего добился Интер Майами»

Аргентинец – о первом сезоне в США

23 октября 2023, 15:58 |
391
0
Лионель МЕССИ: «Горжусь тем, чего добился Интер Майами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси подвел итоги своего первого сезона в составе «Интер Майами»:

«Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и стараниям каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории «Интер Майами», дошли до финала Кубка США и до конца сражались за место в плей-офф МЛС.

Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году.

Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы».

Ранее «Интер Майами» завершил регулярный сезон МЛС поражением 0:1 от «Шарлотт». Команда не вышла в плей-офф.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник Instagram
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