Месси мог и не играть. Интер Майами завершил сезон МЛС поражением

«Интер Майами» досрочно потерял шансы на выход в плей-офф МЛС. Команда из Флориды, не имея особой мотивации, проиграла еще и «Шарлотт» на выезде. Лионель Месси провел весь матч, но не помог своей команде забить хоть раз. А украинца Сергея Кривцова не было даже в заявке на матч. Единственный гол на счету Кальдерона Варгаса из команды хозяев. «Интер Майами» завершил сезон на предпоследнем, 14-м месте в Восточной конференции.

Лионель Месси помог «Интер Майами» выиграть Кубок лиг - первый трофей в истории франшизы. Команда из Флориды хочет пригласить Луиса Суареса. Уругваец и аргентинец способны помочь «Интер Майами» улучшить результат в МЛС.

МЛС

«Шарлотт» – «Интер Майами» – 1:0

Гол: Варгас, 13.