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Major League Soccer
22 октября 2023, 02:56 | Обновлено 22 октября 2023, 03:56
121
0

Месси мог и не играть. Интер Майами завершил сезон МЛС поражением

Теперь аргентинец как следует отдохнет

22 октября 2023, 02:56 | Обновлено 22 октября 2023, 03:56
121
0
Месси мог и не играть. Интер Майами завершил сезон МЛС поражением
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер Майами» досрочно потерял шансы на выход в плей-офф МЛС. Команда из Флориды, не имея особой мотивации, проиграла еще и «Шарлотт» на выезде. Лионель Месси провел весь матч, но не помог своей команде забить хоть раз. А украинца Сергея Кривцова не было даже в заявке на матч. Единственный гол на счету Кальдерона Варгаса из команды хозяев. «Интер Майами» завершил сезон на предпоследнем, 14-м месте в Восточной конференции.

Лионель Месси помог «Интер Майами» выиграть Кубок лиг - первый трофей в истории франшизы. Команда из Флориды хочет пригласить Луиса Суареса. Уругваец и аргентинец способны помочь «Интер Майами» улучшить результат в МЛС.

МЛС

«Шарлотт» – «Интер Майами» – 1:0

Гол: Варгас, 13.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
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