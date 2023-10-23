Паоло ДИ КАНИО: «Ставки на футбол нельзя оправдать»

Легендарный итальянский форвард Паоло Ди Канио поделился своим мнением по поводу скандала со ставками в итальянском футболе:

«Вы идиоты. Если вы делаете ставки на футбол, то вы пусты и глупы. Такое поведение нельзя оправдать. Есть много всего, что можно делать, но такое точно нельзя оправдывать.

Есть большая разница между тем, что мы видим сейчас и тем, что было, когда я еще был футболистом. Теперь времена изменились, сейчас игроки прикрываются своими клубами».

Ранее Николо Фаджоли уже получил 7-месячную дисквалификацию за ставки.