Паоло ДИ КАНИО: «Ставки на футбол нельзя оправдать»
Легендарный форвард – о скандале со ставками футболистов
Легендарный итальянский форвард Паоло Ди Канио поделился своим мнением по поводу скандала со ставками в итальянском футболе:
«Вы идиоты. Если вы делаете ставки на футбол, то вы пусты и глупы. Такое поведение нельзя оправдать. Есть много всего, что можно делать, но такое точно нельзя оправдывать.
Есть большая разница между тем, что мы видим сейчас и тем, что было, когда я еще был футболистом. Теперь времена изменились, сейчас игроки прикрываются своими клубами».
Ранее Николо Фаджоли уже получил 7-месячную дисквалификацию за ставки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Может стать лучшим новичком сезона
Полузащитник «Жироны» заинтересовал гранд испанского футбола
Краще нехай вони ставками займаються, ніж гулятимуть у клубах та будуть просирати свою кар'єру