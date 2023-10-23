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  4. Паоло ДИ КАНИО: «Ставки на футбол нельзя оправдать»
Италия
23 октября 2023, 18:07 |
653
2

Паоло ДИ КАНИО: «Ставки на футбол нельзя оправдать»

Легендарный форвард – о скандале со ставками футболистов

23 октября 2023, 18:07 |
653
2
Паоло ДИ КАНИО: «Ставки на футбол нельзя оправдать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Ди Канио

Легендарный итальянский форвард Паоло Ди Канио поделился своим мнением по поводу скандала со ставками в итальянском футболе:

«Вы идиоты. Если вы делаете ставки на футбол, то вы пусты и глупы. Такое поведение нельзя оправдать. Есть много всего, что можно делать, но такое точно нельзя оправдывать.

Есть большая разница между тем, что мы видим сейчас и тем, что было, когда я еще был футболистом. Теперь времена изменились, сейчас игроки прикрываются своими клубами».

Ранее Николо Фаджоли уже получил 7-месячную дисквалификацию за ставки.

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Паоло Ди Канио ставки азарт
Источник Corriere dello Sport
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Комментарии 2
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FootFun1
А в чому проблема якщо умовний гравець клубу Серії А буде ставити на матчі чемпіонату Англії, Бельгії чи Албанії?
Краще нехай вони ставками займаються, ніж гулятимуть у клубах та будуть просирати свою кар'єру 
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