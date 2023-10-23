Виктор ВАЦКО: «23 из 25 областных ассоциаций хотят перемен в УАФ»

Комментатор Виктор Вацко рассказал о позиции Львовской ассоциации футбола по отношению к руководству УАФ.

«Председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко. Я немного выяснил и, насколько мне рассказали, он с самого начала полномасштабного вторжения полностью игнорирует руководство УАФ. Он не появлялся ни на одном из заседаний исполкомов, в том числе проводившихся онлайн.

Львов вообще игнорирует все переписки: как официальные, так и в группах. Из того, что мне известно, Львовская ассоциация уже провела свой исполком, уже назначена дата конференции, где будет требоваться созыв конгресса и полная перезагрузка руководства УАФ.

Львовская ассоциация непублично против действующего руководства УАФ. Таким образом 23 из 25 областных ассоциаций хотят перемен», – сообщил Вацко.

Напомним, что новым президентом УАФ может стать Андрей Шевченко.