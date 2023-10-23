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Сборная УКРАИНЫ
23 октября 2023, 18:03 | Обновлено 23 октября 2023, 19:34
1900
6

Виктор ВАЦКО: «23 из 25 областных ассоциаций хотят перемен в УАФ»

Известный комментатор – о позиции Львова по отношению к УАФ

23 октября 2023, 18:03 | Обновлено 23 октября 2023, 19:34
1900
6
Виктор ВАЦКО: «23 из 25 областных ассоциаций хотят перемен в УАФ»
Instagram (Виктор Вацко)

Комментатор Виктор Вацко рассказал о позиции Львовской ассоциации футбола по отношению к руководству УАФ.

«Председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко. Я немного выяснил и, насколько мне рассказали, он с самого начала полномасштабного вторжения полностью игнорирует руководство УАФ. Он не появлялся ни на одном из заседаний исполкомов, в том числе проводившихся онлайн.

Львов вообще игнорирует все переписки: как официальные, так и в группах. Из того, что мне известно, Львовская ассоциация уже провела свой исполком, уже назначена дата конференции, где будет требоваться созыв конгресса и полная перезагрузка руководства УАФ.

Львовская ассоциация непублично против действующего руководства УАФ. Таким образом 23 из 25 областных ассоциаций хотят перемен», – сообщил Вацко.

Напомним, что новым президентом УАФ может стать Андрей Шевченко.

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Виктор Вацко Украинская ассоциация футбола
Источник Вацко Live
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Комментарии 6
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Алекс 19
Когда друзей зеленского стали ежедневно ловить на коррупции бакановых венедиктовых резниковых всех депутатов то зеленый сказал все хватит я наведу плрядок ...и возглавил коррупцию 
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+3
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luceorius
 А які дві не хочуть?
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+2
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Алекс 19
Переизбрание президента Уаф нужно банковой .Это никакого отношения к коррупции не имеет .Павелко не будет сидеть не при каких условиях переизберут его или оставят .Якобы борьба с коррупцией это миф 
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0
zelc006
усе як і при суркізе
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-6
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