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  4. «Итальянский футбол умрет». В Серии А недовольны новым телепулом
Италия
23 октября 2023, 17:46 |
165
0

«Итальянский футбол умрет». В Серии А недовольны новым телепулом

Президент «Наполи» возмущен новой сделкой

23 октября 2023, 17:46 |
165
0
«Итальянский футбол умрет». В Серии А недовольны новым телепулом
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня клубы Серии А проголосовали за новый контракт на продажу телеправ на территории Италии на следующий 5-летний период: с 2024 по 2029 годы.

По сравнению с предыдущим периодом фактически ничего не изменилось: DAZN будет платить 700 миллионов евро в год за трансляцию всех 10 матчей каждого тура, из которых 7 – эксклюзивно. Еще по три матча в каждом туре покажет Sky Sports, который будет платить 200 миллионов евро в год.

За такое предложение проголосовали 17 из 20 клубов Серии А. Против были «Салернитана» и «Кальяри», а «Наполи» вообще не голосовал. Владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис был за создание Серией А своего телеканала, под который уже был найден инвестор.

Де Лаурентис резко раскритиковал продление контракта на нынешних условиях:

«Это поражения для итальянского футбола, который умрет с такими предложениями. Sky и DAZN некомпетентны, они не приносят ничего хорошего итальянскому футболу.

Когда я виду пакеты, которые включают Лигу чемпионов, Серию А, телесериалы и шоу, я не понимаю истинной ценности итальянского футбола. DAZN продает трансляции итальянского футбола вместе с другими видами спорта.

Sky и DAZN не делают больших инвестиций. В один и тот же день я смотрел матч АПЛ «Челси» – «Арсенал», а потом три матча Серии А. То, как снимают наш футбол – это просто смешно. Мы много говорим о реальных стадионах, но слишком мало – о виртуальных».

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Серия A телепул DAZN Sky Sports Наполи Аурелио Де Лаурентис
Источник Football-Italia
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