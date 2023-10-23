«Итальянский футбол умрет». В Серии А недовольны новым телепулом
Президент «Наполи» возмущен новой сделкой
Сегодня клубы Серии А проголосовали за новый контракт на продажу телеправ на территории Италии на следующий 5-летний период: с 2024 по 2029 годы.
По сравнению с предыдущим периодом фактически ничего не изменилось: DAZN будет платить 700 миллионов евро в год за трансляцию всех 10 матчей каждого тура, из которых 7 – эксклюзивно. Еще по три матча в каждом туре покажет Sky Sports, который будет платить 200 миллионов евро в год.
За такое предложение проголосовали 17 из 20 клубов Серии А. Против были «Салернитана» и «Кальяри», а «Наполи» вообще не голосовал. Владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис был за создание Серией А своего телеканала, под который уже был найден инвестор.
Де Лаурентис резко раскритиковал продление контракта на нынешних условиях:
«Это поражения для итальянского футбола, который умрет с такими предложениями. Sky и DAZN некомпетентны, они не приносят ничего хорошего итальянскому футболу.
Когда я виду пакеты, которые включают Лигу чемпионов, Серию А, телесериалы и шоу, я не понимаю истинной ценности итальянского футбола. DAZN продает трансляции итальянского футбола вместе с другими видами спорта.
Sky и DAZN не делают больших инвестиций. В один и тот же день я смотрел матч АПЛ «Челси» – «Арсенал», а потом три матча Серии А. То, как снимают наш футбол – это просто смешно. Мы много говорим о реальных стадионах, но слишком мало – о виртуальных».
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