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Испания
23 октября 2023, 16:58 |
1005
0

Клуб из Саудовской Аравии готовит 200 миллионов на звезду Реала

«Аль-Ахли» хочет подписать Винисиуса Жуниора

23 октября 2023, 16:58 |
1005
0
Клуб из Саудовской Аравии готовит 200 миллионов на звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» всерьез нацелился на звездного вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Аль-Ахли» готов предложить за 23-летнего игрока сборной Бразилии 200 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с «Реалом», в новом соглашении будет прописана клаусула в 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 3 гола и 1 ассист в 8 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах.

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Аль-Ахли Джидда Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Football Espana
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