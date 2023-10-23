Клуб из Саудовской Аравии готовит 200 миллионов на звезду Реала
«Аль-Ахли» хочет подписать Винисиуса Жуниора
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» всерьез нацелился на звездного вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, «Аль-Ахли» готов предложить за 23-летнего игрока сборной Бразилии 200 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с «Реалом», в новом соглашении будет прописана клаусула в 1 миллиард евро.
В нынешнем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 3 гола и 1 ассист в 8 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах.
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