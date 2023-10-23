Клуб из Саудовской Аравии готовит 200 миллионов на звезду Реала

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» всерьез нацелился на звездного вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Аль-Ахли» готов предложить за 23-летнего игрока сборной Бразилии 200 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с «Реалом», в новом соглашении будет прописана клаусула в 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 3 гола и 1 ассист в 8 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах.