Испания09 октября 2023, 11:30 |
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Клаусула – один миллиард. Реал готовится объявить о контракте Винисиуса
Нынешний договор истекает летом 2024 года
09 октября 2023, 11:30 |
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«Реал» планировал объявить о новом контракте форвард Винисиуса Жуниора на прошлой неделе, однако на некоторое время отложил официальное заявление.
Но договор уже согласован и подписан, клуб ждет нужный момент. Сообщается, что клаусула в контракте бразильского игрока составляет один миллиард евро.
Контракт ведущего игрока команды истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне Винисиус забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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