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  4. Клаусула – один миллиард. Реал готовится объявить о контракте Винисиуса
Испания
09 октября 2023, 11:30 |
179
0

Клаусула – один миллиард. Реал готовится объявить о контракте Винисиуса

Нынешний договор истекает летом 2024 года

09 октября 2023, 11:30 |
179
0
Клаусула – один миллиард. Реал готовится объявить о контракте Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

«Реал» планировал объявить о новом контракте форвард Винисиуса Жуниора на прошлой неделе, однако на некоторое время отложил официальное заявление.

Но договор уже согласован и подписан, клуб ждет нужный момент. Сообщается, что клаусула в контракте бразильского игрока составляет один миллиард евро.

Контракт ведущего игрока команды истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Винисиус забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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