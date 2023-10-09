Клаусула – один миллиард. Реал готовится объявить о контракте Винисиуса

«Реал» планировал объявить о новом контракте форвард Винисиуса Жуниора на прошлой неделе, однако на некоторое время отложил официальное заявление.

Но договор уже согласован и подписан, клуб ждет нужный момент. Сообщается, что клаусула в контракте бразильского игрока составляет один миллиард евро.

Контракт ведущего игрока команды истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Винисиус забил три гола и сделал одну результативную передачу.