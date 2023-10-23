Богдан ЛЕДНЕВ: «Все ребята выложились на 1000 процентов»
Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Динамо»
Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев прокомментировал победу в матче 11-го тура УПЛ над своей бывшей командой – киевским «Динамо» (1:0).
– Богдан, я понимаю, что это для Вас был очень важный матч. Какие у Вас эмоции?
– Конечно, приятно выигрывать у «Динамо», тем более такая ситуация в турнирной таблице. Конечно, для меня это был принципиальный матч, очень доволен, что так сложилось.
– Насколько принципиальный?
– Принципиальный, потому что был в этой команде, хотелось выиграть.
– Насколько хотелось?
– Очень сильно хотелось.
– Руслан Бабенко сказал, что признал тебя после матча.
– Да, сказал, что я сегодня выкладывался на поле.
– Речь идет об оборонительной работе?
– Думаю, что да. Все ребята очень хотели победить и отдали все силы. Выложились на 1000%.
– Расскажите немножко больше об оборонительной работе.
– Это такие принципы главного тренера. Все игроки должны отбирать мячи и атаковать.
– Вы очень мало пропускаете и немного забиваете. От чего вы танцуете?
– У каждого игрока есть мастерство. Когда пришел, Максимов сказал, что нам надо прибавить в оборонительной игре.
– Он сказал, что у команды проблемы с отбором.
– Да, говорил, что претензий к игре с мячом нет ни к одному игроку, единственный нюанс – надо чуть больше на оборону работать всем.
– Была проблема в головах или вы тренируете этот момент?
– Да, на тренировках у нас есть упражнения, которые заточены на отбор.
– Вы уже в группе лидеров, если считать потерянные очки. «Динамо» их считало и проиграло 2 матча подряд. Вы сможете не наступить на эти грабли?
– Конечно, мы думаем о каждой игре, потому что каждая игра важна. Очень большая плотность в турнирной таблице. Хотим подниматься как можно выше.
По потерянным очкам днепряне могут возглавить турнирную таблицу УПЛ. Для этого им надо выиграть перенесенные матчи с «Ворсклой» и «Рухом».
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