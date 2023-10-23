Богдан ЛЕДНЕВ: «Все ребята выложились на 1000 процентов»

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев прокомментировал победу в матче 11-го тура УПЛ над своей бывшей командой – киевским «Динамо» (1:0).

– Богдан, я понимаю, что это для Вас был очень важный матч. Какие у Вас эмоции?

– Конечно, приятно выигрывать у «Динамо», тем более такая ситуация в турнирной таблице. Конечно, для меня это был принципиальный матч, очень доволен, что так сложилось.

– Насколько принципиальный?

– Принципиальный, потому что был в этой команде, хотелось выиграть.

– Насколько хотелось?

– Очень сильно хотелось.

– Руслан Бабенко сказал, что признал тебя после матча.

– Да, сказал, что я сегодня выкладывался на поле.

– Речь идет об оборонительной работе?

– Думаю, что да. Все ребята очень хотели победить и отдали все силы. Выложились на 1000%.

– Расскажите немножко больше об оборонительной работе.

– Это такие принципы главного тренера. Все игроки должны отбирать мячи и атаковать.

– Вы очень мало пропускаете и немного забиваете. От чего вы танцуете?

– У каждого игрока есть мастерство. Когда пришел, Максимов сказал, что нам надо прибавить в оборонительной игре.

– Он сказал, что у команды проблемы с отбором.

– Да, говорил, что претензий к игре с мячом нет ни к одному игроку, единственный нюанс – надо чуть больше на оборону работать всем.

– Была проблема в головах или вы тренируете этот момент?

– Да, на тренировках у нас есть упражнения, которые заточены на отбор.

– Вы уже в группе лидеров, если считать потерянные очки. «Динамо» их считало и проиграло 2 матча подряд. Вы сможете не наступить на эти грабли?

– Конечно, мы думаем о каждой игре, потому что каждая игра важна. Очень большая плотность в турнирной таблице. Хотим подниматься как можно выше.

По потерянным очкам днепряне могут возглавить турнирную таблицу УПЛ. Для этого им надо выиграть перенесенные матчи с «Ворсклой» и «Рухом».