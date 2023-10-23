Германия23 октября 2023, 16:28 |
607
0
Ключевой хавбек Баварии сломал руку
Леон Горецка уже перенес операцию
23 октября 2023, 16:28 |
607
0
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка получил перелом руки в субботнем матче восьмого тура Бундеслиги против «Майнца» (победа 3:1).
«Бавария» официально сообщила о том, что 28-летний полузащитник уже перенес операцию. Он пропустит следующие матчи своей команды, однако точные сроки восстановления клуб не назвал. По информации СМИ, Горецка надеется вернуться в игру 4 ноября в матче против «Боруссии» Дортмунд.
В нынешнем сезоне на счету Горецки 2 гола и 2 ассиста в 12 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 октября 2023, 15:40 17
Дарио Срна не задержится в своей должности надолго
Теннис | 22 октября 2023, 18:48 19
В матче за титул Гаэль обыграл Павла Котова
Футбол | 22.10.2023, 23:40
Футбол | 23.10.2023, 16:50
Теннис | 23.10.2023, 07:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.10.2023, 20:22 61
21.10.2023, 20:45 60
21.10.2023, 21:28 67
22.10.2023, 18:01 21
22.10.2023, 09:21 5
22.10.2023, 18:57 250
22.10.2023, 11:35 2