Ключевой хавбек Баварии сломал руку

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка получил перелом руки в субботнем матче восьмого тура Бундеслиги против «Майнца» (победа 3:1).

«Бавария» официально сообщила о том, что 28-летний полузащитник уже перенес операцию. Он пропустит следующие матчи своей команды, однако точные сроки восстановления клуб не назвал. По информации СМИ, Горецка надеется вернуться в игру 4 ноября в матче против «Боруссии» Дортмунд.

В нынешнем сезоне на счету Горецки 2 гола и 2 ассиста в 12 матчах за «Баварию» во всех турнирах.