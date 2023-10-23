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Германия
23 октября 2023, 16:28 |
607
0

Ключевой хавбек Баварии сломал руку

Леон Горецка уже перенес операцию

23 октября 2023, 16:28 |
607
0
Ключевой хавбек Баварии сломал руку
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка получил перелом руки в субботнем матче восьмого тура Бундеслиги против «Майнца» (победа 3:1).

«Бавария» официально сообщила о том, что 28-летний полузащитник уже перенес операцию. Он пропустит следующие матчи своей команды, однако точные сроки восстановления клуб не назвал. По информации СМИ, Горецка надеется вернуться в игру 4 ноября в матче против «Боруссии» Дортмунд.

В нынешнем сезоне на счету Горецки 2 гола и 2 ассиста в 12 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Леон Горецка Бавария травма
Источник ФК Бавария
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