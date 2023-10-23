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  4. ФОТО. Евгений Селезнев встретился с Ярмоленко и Луческу
Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 15:47 |
1108
0

ФОТО. Евгений Селезнев встретился с Ярмоленко и Луческу

Произошло это на вчерашнем матче «Динамо» – «Днепр-1»

23 октября 2023, 15:47 |
1108
0
ФОТО. Евгений Селезнев встретился с Ярмоленко и Луческу
Instagram. Селезнев и Луческу

Вчера, 22 октября в центральном матче 11-го тура чемпионата УПЛ киевское «Динамо» на домашнем поле принимало «Днепр-1». Серебряный призер чемпионата Украины торжествовал со счетом 1:0.

Матч посетил новоиспеченный спортивный директор «Днепра-1» Евгений Селезнев, который встретился со своим экс-партнером по сборной Андреем Ярмоленко и своим бывшим наставником Мирчей Луческу.

«Вчера мы обыграли очень сильную команду, которую я уважаю, и с которой я не раз пересекался на футбольном поле, где мы враги, а вне его друзья», – написал Селезнев в своем инстаграме.

После 11-го тура «Днепр-1» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками, за ним сразу разместилось «Динамо» с 15 очками и одной игрой в запасе.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1 Евгений Селезнев Мирча Луческу
Источник Instagram
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