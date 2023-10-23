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  4. Эрик ТЕН ХАГ – о Расмусе Хойлунде: «Я уверен, что он будет забивать»
Англия
23 октября 2023, 15:41 | Обновлено 23 октября 2023, 15:42
124
0

Эрик ТЕН ХАГ – о Расмусе Хойлунде: «Я уверен, что он будет забивать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» верит в нападающего

23 октября 2023, 15:41 | Обновлено 23 октября 2023, 15:42
124
0
Эрик ТЕН ХАГ – о Расмусе Хойлунде: «Я уверен, что он будет забивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в датского нападающего Расмуса Хойлунда:

«Я уверен, что Расмус Хойлунд будет забивать голы. Я уверен, он будет это делать, так же как и Рэшфорд. Я думаю, что Расмус – это игрок, который всегда будет на самых высоких позициях в рейтинге бомбардиров нашей команды».

20-летний Расмус Хойлунд в этом сезоне провел 9 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 3 забитыми мячами. Интересно, что все свои голы он забил в матчах Лиги чемпионов. В Премьер-лиге нападающий до сих пор не отмечался.

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Расмус Хойлунд Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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