Эрик ТЕН ХАГ – о Расмусе Хойлунде: «Я уверен, что он будет забивать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в датского нападающего Расмуса Хойлунда:

«Я уверен, что Расмус Хойлунд будет забивать голы. Я уверен, он будет это делать, так же как и Рэшфорд. Я думаю, что Расмус – это игрок, который всегда будет на самых высоких позициях в рейтинге бомбардиров нашей команды».

20-летний Расмус Хойлунд в этом сезоне провел 9 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 3 забитыми мячами. Интересно, что все свои голы он забил в матчах Лиги чемпионов. В Премьер-лиге нападающий до сих пор не отмечался.