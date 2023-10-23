Реал готов отдать 10 миллионов за конкурента Лунина

«Реал» готов выкупить у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу, который проводит нынешний сезон в мадридском клубе на правах аренды. По информации испанского ресурса Defensa Central, «Реал» готов отдать за Кепу 10 миллионов евро.

Пока что неизвестно, устроит ли такое предложение «Челси», но сам Кепа готов остаться в «Реале», даже несмотря на то, что после возвращение Тибо Куртуа из лазарета ему, скорее всего, придется довольствоваться ролью второго вратаря.

В нынешнем сезоне Кепа провел за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 8 голов и 5 раз отстоял «на ноль».