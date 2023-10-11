КЕПА: «Я хочу остаться в Реале»

Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисбалага рассказал, что хотел бы остаться в королевском клубе после завершения арендного соглашения:

«Конечно, я очень хочу остаться в «Реале». А кто не хотел бы остаться в таком клубе? Я очень, очень счастлив здесь».

Напомним, права на 29-летнего Кепу принадлежат лондонскому «Челси», а за «Реал» он выступает на правах годичной аренды.

В этом сезоне Аррисабалага отыграл 9 матчей за «сливочных», пропустив в них 7 голов. В 5 встречах голкипер сумел сохранить свои ворота «на замке».