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Испания
11 октября 2023, 15:40 | Обновлено 11 октября 2023, 15:41
137
0

КЕПА: «Я хочу остаться в Реале»

Испанец поделился своими планами на будущее

11 октября 2023, 15:40 | Обновлено 11 октября 2023, 15:41
137
0
КЕПА: «Я хочу остаться в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисбалага рассказал, что хотел бы остаться в королевском клубе после завершения арендного соглашения:

«Конечно, я очень хочу остаться в «Реале». А кто не хотел бы остаться в таком клубе? Я очень, очень счастлив здесь».

Напомним, права на 29-летнего Кепу принадлежат лондонскому «Челси», а за «Реал» он выступает на правах годичной аренды.

В этом сезоне Аррисабалага отыграл 9 матчей за «сливочных», пропустив в них 7 голов. В 5 встречах голкипер сумел сохранить свои ворота «на замке».

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник Фабрицио Романо
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