Определено место и время матчей 1/4 Кубка Украины

13 октября в Праге состоялась жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024. На этой стадии выступят восемь победителей 1/8 финала.

Кубок Украины. 1/4 финала:

01.11. 13:00. «Виктория» (Сумы) – «Шахтер» (Донецк). Сумы, стадион «Юбилейный»

01.11. 15:00. «Черноморец» (Одесса) – «Заря» (Луганск). Одесса, стадион «Черноморец»

02.11. 15:00. «Полесье» (Житомир) – «Александрия» (Александрия). Житомир, Центральный городской стадион «Полесье»

02.11. 17:00. «Оболонь» (Киев) – «Ворскла» (Полтава). Киев, «Оболонь-Арена»

1/2 финала:

Будут выступать четыре победителя 1/4 финала.

Базовый день матчей – 3 апреля 2024 года.

Финальный поединок национального кубка запланированный на 15 мая 2024 года.