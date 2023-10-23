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Кубок Украины
23 октября 2023, 14:21 |
458
1

Определено место и время матчей 1/4 Кубка Украины

Матчи пройдут 1-2 ноября 2023 года

23 октября 2023, 14:21 |
458
1
Определено место и время матчей 1/4 Кубка Украины
УАФ

13 октября в Праге состоялась жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024. На этой стадии выступят восемь победителей 1/8 финала.

Кубок Украины. 1/4 финала:

  • 01.11. 13:00. «Виктория» (Сумы) – «Шахтер» (Донецк). Сумы, стадион «Юбилейный»
  • 01.11. 15:00. «Черноморец» (Одесса) – «Заря» (Луганск). Одесса, стадион «Черноморец»
  • 02.11. 15:00. «Полесье» (Житомир) – «Александрия» (Александрия). Житомир, Центральный городской стадион «Полесье»
  • 02.11. 17:00. «Оболонь» (Киев) – «Ворскла» (Полтава). Киев, «Оболонь-Арена»

1/2 финала:

  • Будут выступать четыре победителя 1/4 финала.
  • Базовый день матчей – 3 апреля 2024 года.

Финальный поединок национального кубка запланированный на 15 мая 2024 года.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Mr Voevudskiy
Проводить матч в 30 км от границы с свинособаками.. ясн
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