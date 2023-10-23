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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 13:45 | Обновлено 23 октября 2023, 15:01
1283
1

ФОТО. МАКСИМОВ — Ярмоленко: «Слава Богу, что ты не играешь. Хоть выиграем»

Тренер «Днепра-1» пообщался с травмированным лидером «Динамо» перед вчерашним матчем

23 октября 2023, 13:45 | Обновлено 23 октября 2023, 15:01
1283
1
ФОТО. МАКСИМОВ — Ярмоленко: «Слава Богу, что ты не играешь. Хоть выиграем»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов пообщался с травмированным лидером киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко накануне матча 11-го тура УПЛ, в котором днепровская команда выиграла 1:0.

– Максимов: Слава Богу, что ты не играешь. Хоть выиграем.

– Ярмоленко: Вы уверены?

– Максимов: Здоровье тебе!

– Ярмоленко: Спасибо.

– Максимов: Говорили, что у тебя тяжелая травма.

– Ярмоленко: Годы берут свое.

После 11-го тура «Днепр-1» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками, за ним сразу разместилось «Динамо» с 15 очками и одной игрой в запасе.

Ранее спортивный врач рассказал, что Ярмоленко рискует выбыть до конца сезона.

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Юрий Максимов Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо Киев Динамо - Днепр-1
Источник FootballHub
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inpark
Вболівальники Динамо К. кажуть:
- "Слава богу, Ярмо, що ти не граєш! Може тепер й виграємо в когось...
😂😂😂😂
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-1
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