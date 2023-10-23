ФОТО. МАКСИМОВ — Ярмоленко: «Слава Богу, что ты не играешь. Хоть выиграем»
Тренер «Днепра-1» пообщался с травмированным лидером «Динамо» перед вчерашним матчем
Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов пообщался с травмированным лидером киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко накануне матча 11-го тура УПЛ, в котором днепровская команда выиграла 1:0.
– Максимов: Слава Богу, что ты не играешь. Хоть выиграем.
– Ярмоленко: Вы уверены?
– Максимов: Здоровье тебе!
– Ярмоленко: Спасибо.
– Максимов: Говорили, что у тебя тяжелая травма.
– Ярмоленко: Годы берут свое.
После 11-го тура «Днепр-1» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками, за ним сразу разместилось «Динамо» с 15 очками и одной игрой в запасе.
Ранее спортивный врач рассказал, что Ярмоленко рискует выбыть до конца сезона.
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