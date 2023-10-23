Источник: «Шахтер может возглавить земляк Патрика ван Леувена»

Донецкий «Шахтер» продолжает заниматься поисками нового главного тренера после увольнения Патрика ван Леувена.

Украинский журналист Владимир Зверов рассказал, что донецкий клуб рассматривает вариант с нидерландским тренером, имя которого он пока не может назвать.

Исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» является Дарио Срна. Хорват уже успел вместе с «горняками» выиграть матч 11-го тура УПЛ против ЛНЗ – 3:0.

Ранее хорватский специалист Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в «Шахтере».