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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 12:56 | Обновлено 23 октября 2023, 13:20
844
2

Источник: «Шахтер может возглавить земляк Патрика ван Леувена»

Донецкий клуб продолжает поиск нового наставника

23 октября 2023, 12:56 | Обновлено 23 октября 2023, 13:20
844
2
Источник: «Шахтер может возглавить земляк Патрика ван Леувена»
ФК Шахтер Донецк.

Донецкий «Шахтер» продолжает заниматься поисками нового главного тренера после увольнения Патрика ван Леувена.

Украинский журналист Владимир Зверов рассказал, что донецкий клуб рассматривает вариант с нидерландским тренером, имя которого он пока не может назвать.

Исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» является Дарио Срна. Хорват уже успел вместе с «горняками» выиграть матч 11-го тура УПЛ против ЛНЗ – 3:0.

Ранее хорватский специалист Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в «Шахтере».

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Владимир Зверов Патрик ван Леувен Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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Vbolivalnyk-Peter
Еріка тен Хага давайте - цей вміє з місцевими хлопцями працювати...
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0
potemkin78
и много таких уникумов найдётся
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