Украина. Премьер лига23 октября 2023, 12:56 | Обновлено 23 октября 2023, 13:20
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Источник: «Шахтер может возглавить земляк Патрика ван Леувена»
Донецкий клуб продолжает поиск нового наставника
23 октября 2023, 12:56 | Обновлено 23 октября 2023, 13:20
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Донецкий «Шахтер» продолжает заниматься поисками нового главного тренера после увольнения Патрика ван Леувена.
Украинский журналист Владимир Зверов рассказал, что донецкий клуб рассматривает вариант с нидерландским тренером, имя которого он пока не может назвать.
Исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» является Дарио Срна. Хорват уже успел вместе с «горняками» выиграть матч 11-го тура УПЛ против ЛНЗ – 3:0.
Ранее хорватский специалист Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в «Шахтере».
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Еріка тен Хага давайте - цей вміє з місцевими хлопцями працювати...
и много таких уникумов найдётся
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