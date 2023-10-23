ШЕВЧУК: «Мудрик с каждой игрой добавляет. Он провел потрясающий матч»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал выступление украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в лондонском дерби против «Арсенала» (2:2).

«С нетерпением ждал лондонского дерби. Для меня, Мудрик и Зинченко являются лидерами своих команд. Футбол высшего класса – и наши ребята выдерживали этот уровень и даже были среди самых ярких в этом туре. Мудрик с каждой игрой прибавляет. Провёл классный матч. Здорово ворвался в зону, нашел руку Салиба, забил эффектный гол.

Мудрик – молодой игрок, который шаг за шагом выходит на свой уровень. Не нужно завышать ожидания. Где-то не получалось, не было уверенности. Сейчас он ментально также добавляет», – сказал Шевчук.

Ранее наставник «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал выступление Михаила Мудрика в матче с «Арсеналом».