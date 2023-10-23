Александр КАПЛИЕНКО: «Наставление было не давать Динамо ничего сделать»

Защитник «Днепра-1» Александр Каплиенко прокомментировал выездную победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с победой! Как Вы считаете, за счет чего удалось переиграть «Динамо»? Какие были установки тренера в начале матча?

– Большое спасибо! Наставления тренера были такими, что надо было весь матч прессинговать и не давать «Динамо» ничего сделать.

– Как Вы считаете, это уже четвертая подряд игра днепрян «всухую», это свидетельствует, что в защите все хорошо?

– Если на ноль играем, то конечно, все хорошо. Тренерский штаб внес коррективы по защите, поэтому играем на ноль.

– Во втором тайме, когда «Динамо» начало давить, было ли ощущение, что пропустите или были уверены до конца, что будет победа?

– Первые минуты второго тайма были такие тяжелые для нас, потому что «Динамо» прессинговало и очень хорошо играли на атаку, у них были моменты, какие-то полумоменты. Они могли забить гол, но мы выстояли и одержали тяжелую победу над «Динамо» Киев.

– Готова ли команда физически и морально к такому графику выездных матчей, который начался сегодня?



– Физически, думаю, что да. Морально это тяжело, когда такой график, тяжело играть через 3 на 4, через 4 на 5. В такие моменты не успеваешь восстанавливаться от игр, когда все пацаны, которые играют в системе, им очень трудно восстановиться после такой тяжелой игры. Поэтому физически мы готовы и ментально будем пытаться подготовиться также.

– Сарапий, например, говорит, что лучше игры, чем тренировки. Каково Ваше мнение по этому поводу?



– Конечно! Лучше играть, получаешь больше удовольствия.

После 11 туров чемпионата «Днепр-1» занимает 6-ю строчку в УПЛ, набрав 18 очков в 9 матчах.