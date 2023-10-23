Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КАПЛИЕНКО: «Наставление было не давать Динамо ничего сделать»
Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 12:17 | Обновлено 23 октября 2023, 12:30
284
0

Александр КАПЛИЕНКО: «Наставление было не давать Динамо ничего сделать»

Защитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Динамо»

23 октября 2023, 12:17 | Обновлено 23 октября 2023, 12:30
284
0
Александр КАПЛИЕНКО: «Наставление было не давать Динамо ничего сделать»
СК Днепр-1. Александр Каплиенко

Защитник «Днепра-1» Александр Каплиенко прокомментировал выездную победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с победой! Как Вы считаете, за счет чего удалось переиграть «Динамо»? Какие были установки тренера в начале матча?

– Большое спасибо! Наставления тренера были такими, что надо было весь матч прессинговать и не давать «Динамо» ничего сделать.

– Как Вы считаете, это уже четвертая подряд игра днепрян «всухую», это свидетельствует, что в защите все хорошо?

– Если на ноль играем, то конечно, все хорошо. Тренерский штаб внес коррективы по защите, поэтому играем на ноль.

– Во втором тайме, когда «Динамо» начало давить, было ли ощущение, что пропустите или были уверены до конца, что будет победа?

– Первые минуты второго тайма были такие тяжелые для нас, потому что «Динамо» прессинговало и очень хорошо играли на атаку, у них были моменты, какие-то полумоменты. Они могли забить гол, но мы выстояли и одержали тяжелую победу над «Динамо» Киев.

– Готова ли команда физически и морально к такому графику выездных матчей, который начался сегодня?

– Физически, думаю, что да. Морально это тяжело, когда такой график, тяжело играть через 3 на 4, через 4 на 5. В такие моменты не успеваешь восстанавливаться от игр, когда все пацаны, которые играют в системе, им очень трудно восстановиться после такой тяжелой игры. Поэтому физически мы готовы и ментально будем пытаться подготовиться также.

– Сарапий, например, говорит, что лучше игры, чем тренировки. Каково Ваше мнение по этому поводу?

– Конечно! Лучше играть, получаешь больше удовольствия.

После 11 туров чемпионата «Днепр-1» занимает 6-ю строчку в УПЛ, набрав 18 очков в 9 матчах.

По теме:
Богдан КУШНИРЕНКО: «Такие игры хочется как можно быстрее забыть»
Дмитрий ШАСТАЛ: «Рад, что мы продолжаем наше победное шествие»
Источник: «Шахтер может возглавить земляк Патрика ван Леувена»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1 Александр Каплиенко
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Бех-Романчук поделилась горячими снимками с новой фотосессии
Другие виды | 23 октября 2023, 10:18 1
ФОТО. Бех-Романчук поделилась горячими снимками с новой фотосессии
ФОТО. Бех-Романчук поделилась горячими снимками с новой фотосессии

Марина, как всегда, великолепна

17-летний автор гола за Барселону: «Ла Масия все еще функционирует»
Футбол | 23 октября 2023, 04:26 0
17-летний автор гола за Барселону: «Ла Масия все еще функционирует»
17-летний автор гола за Барселону: «Ла Масия все еще функционирует»

За каталонцев продолжают забивать фактически школьники, такие как Марк Гию

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Футбол | 22.10.2023, 20:22
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
Футбол | 23.10.2023, 07:30
«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Теннис | 23.10.2023, 07:10
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
22.10.2023, 18:01 20
Футбол
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
21.10.2023, 19:52 7
Футбол
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
22.10.2023, 18:57 250
Футбол
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
22.10.2023, 16:27 6
Футбол
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
21.10.2023, 16:39 9
Бокс
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
22.10.2023, 20:25 11
Футбол
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 67
Футбол
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
21.10.2023, 21:25 8
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем