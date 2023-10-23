Эдуард САРАПИЙ: «Эмоции в первом тайме нам мешали»

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий прокомментировал выездную победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с победой! До матча Вы говорили, что очень хотите показать себя в игре с «Динамо». Как вы считаете, удалось ли это?

– Хорошо, что мы сыграли командно и тактически правильно. Мы сделали все, о чем нас просили тренеры. Поэтому для нас это хорошая игра и удачный результат – это самое главное.

– Команда уже не пропускает четыре игры подряд. Как Вы думаете, за счет чего это удается?

– Мы немного сыгрались, немного поработали над нашими ошибками и поэтому мы достигли такого результата.

– Что произошло в первом тайме? Было много необязательных желтых карточек, но во втором тайме удалось спокойнее сыграть. Это была установка тренера играть менее жестко?

– Это эмоции, которые переполняли нас первые минуты. Игра с «Динамо» на выезде... Это те эмоции, которые мешали. Во втором тайме удалось уже более сбалансировано играть.

– Готова ли команда к графику выездных игр, первым из которых был матч с «Динамо»?

– Да, у нас такой календарь и нам следует только восстанавливаться и играть. Это замечательный календарь, потому что играть всегда интереснее чем тренироваться.

Днепрян ожидает непростая серия поединков. Следующие 3 матча они будут играть на чужих стадионах и с перерывами только в 3 дня. Сейчас команда имеет 18 очков в 9 матчах.