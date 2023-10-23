ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с футболистом, сбежавшим в рф

ФК «Шахтер» расторг контракт с футболистом Александром Роспутько.

«Контракт с Александром Роспутько расторгнут в связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от выполнения обязанностей по контракту», – сказано в объяснении донецкого клуба.

Отметим, что Александр Роспутько не вернулся после выездного матча Юношеской лиги УЕФА. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Роспутько пошел в уборную, снял спортивный костюм «Шахтера», переоделся в гражданское и транзитом через Стамбул полетел в рф, предварительно удалившись из всех социальных сетей и отключив телефоны. Одной из причин побега называют политические разногласия.

Александр Роспутько также выступал за сборную Украины U-19, сыграв 4 матча.

Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере