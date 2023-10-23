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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 10:37 | Обновлено 23 октября 2023, 10:47
1919
10

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с футболистом, сбежавшим в рф

Александр Роспутько остался без клуба

23 октября 2023, 10:37 | Обновлено 23 октября 2023, 10:47
1919
10
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с футболистом, сбежавшим в рф
ФК Шахтер Донецк. Александр Роспутько

ФК «Шахтер» расторг контракт с футболистом Александром Роспутько.

«Контракт с Александром Роспутько расторгнут в связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от выполнения обязанностей по контракту», – сказано в объяснении донецкого клуба.

Отметим, что Александр Роспутько не вернулся после выездного матча Юношеской лиги УЕФА. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Роспутько пошел в уборную, снял спортивный костюм «Шахтера», переоделся в гражданское и транзитом через Стамбул полетел в рф, предварительно удалившись из всех социальных сетей и отключив телефоны. Одной из причин побега называют политические разногласия.

Александр Роспутько также выступал за сборную Украины U-19, сыграв 4 матча.

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Шахтер Донецк скандал Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА смена гражданства российско-украинская война Александр Роспутько Антверпен - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 10
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Gargantua
да ну.... вот это уже похоже на договорнячок.
А зачем они играют в поддавки с этим парнем?
То есть они сейчас расчистили ему дорогу к подписанию контракта свободным агентом уже этой зимой. Это вместо того, чтобы наказать его в судебном порядке за нарушение контракта.
Вот после этого действительно похоже на подковерную сделку.
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+4
pa1103
Забагато уваги цьому… Втік тай втік, країна очищається. 
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+3
zelc006
Мабуть,  у нього криша, рівня Шеферіна, або Натаньяхі...
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0
olex.mykhailov
Пакет йому в поміч😎⚰️
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0
ALKOSruLKA
ШД замість того, щоб покарати цей кавалок ла.на, безболісно його відпустив! Браво, кроти! Тепер він без поблем (як вільний агент) підпише контракт з пара.инським клубом і буде розповідати лаптеногим ЗМІ, як його тут "угнєталі і прітєснялі...."  Нічого війна не навчила рудого таргана і його менеджмент - такі ж рабсєйські підстилки, як і були... якогось латиноса то вже б засудили давно, а так брат-кац@пюра... то - інше... Ще в гудок йому погудіть на прощання, нікчеми проросійські!
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0
prorok
Почему не требует шахтёр оплату за игрока . За одних требует а за других нет . 
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0
FunnyCat_____
Странно тому же Зинченко портили жизнь до последнего в такой же ситуации. 
И ладно бы Зина, он потенциально топ игрок был, но Вечиберадзе и Белоногу тоже не давали жизни, а они уж точно не претенденты на АПЛ
А тут тип свалил, нарушил контракт, а ему просто вслед ручкой помахали
Прав пользователь ниже , если этот сепарок в течении года всплывёт в каком то расиянском кружке физкультурников, то это очень похоже на сделку втихаря .
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0
Remark
А де ці вологі коментатори ШД, що вчора так пилко гілку ДК Д-1 обговорювали? Чому писки позатуляли?
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-1
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Алекс 19
Там полкоманды зрадникив .ракицкий харю отьел блинами в питере а матвиенко помалкивает но если выгонят с шахтера будет с братом играть в севастополе в чемпионате россии 
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-2
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