ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с футболистом, сбежавшим в рф
Александр Роспутько остался без клуба
ФК «Шахтер» расторг контракт с футболистом Александром Роспутько.
«Контракт с Александром Роспутько расторгнут в связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от выполнения обязанностей по контракту», – сказано в объяснении донецкого клуба.
Отметим, что Александр Роспутько не вернулся после выездного матча Юношеской лиги УЕФА. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Роспутько пошел в уборную, снял спортивный костюм «Шахтера», переоделся в гражданское и транзитом через Стамбул полетел в рф, предварительно удалившись из всех социальных сетей и отключив телефоны. Одной из причин побега называют политические разногласия.
Александр Роспутько также выступал за сборную Украины U-19, сыграв 4 матча.
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Красное-белые» обыграли соперников со счетом 5:2
В матче за титул Гаэль обыграл Павла Котова
А зачем они играют в поддавки с этим парнем?
То есть они сейчас расчистили ему дорогу к подписанию контракта свободным агентом уже этой зимой. Это вместо того, чтобы наказать его в судебном порядке за нарушение контракта.
Вот после этого действительно похоже на подковерную сделку.
И ладно бы Зина, он потенциально топ игрок был, но Вечиберадзе и Белоногу тоже не давали жизни, а они уж точно не претенденты на АПЛ
А тут тип свалил, нарушил контракт, а ему просто вслед ручкой помахали
Прав пользователь ниже , если этот сепарок в течении года всплывёт в каком то расиянском кружке физкультурников, то это очень похоже на сделку втихаря .