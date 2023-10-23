Рейтинг ATP. Монфис – в топ-100, Ваншельбойм и Белинский обновили рекорды
Бен Шелтон дебютировал в топ-15 мирового рейтинга
На прошлой неделе мужчины сыграли турниры ATP 500 в Токио и ATP 250 в Стокгольме и Антверпене.
В Японии лучшим стал американец Бен Шелтон, благодаря этому успеху он дебютировал в топ-15 мирового рейтинга.
В Швеции титул достался Гаэлю Монфису, он вернулся в первую сотню (89).
В Бельгии победил Александр Бублик, он вернулся в топ-30.
В первой десятке Тэйлор Фритц и Александр Зверев поменялись местами.
Топ-10 рейтинга ATP
Практически все лучшие украинские теннисисты немного добавили, Эрик Ваншельбойм и Вячеслав Белинский снова обновили личные достижения в рейтинге. Немного потеряли Виталий Сачко и Владислав Орлов.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке обошлось без изменений, пока что на 100% известны четыре участника Итогового турнира ATP.
Чемпионская гонка ATP
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