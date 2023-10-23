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  4. Рейтинг ATP. Монфис – в топ-100, Ваншельбойм и Белинский обновили рекорды
ATP
23 октября 2023, 09:59 | Обновлено 23 октября 2023, 10:02
171
0

Рейтинг ATP. Монфис – в топ-100, Ваншельбойм и Белинский обновили рекорды

Бен Шелтон дебютировал в топ-15 мирового рейтинга

23 октября 2023, 09:59 | Обновлено 23 октября 2023, 10:02
171
0
Рейтинг ATP. Монфис – в топ-100, Ваншельбойм и Белинский обновили рекорды
ATP. Гаэль Монфис

На прошлой неделе мужчины сыграли турниры ATP 500 в Токио и ATP 250 в Стокгольме и Антверпене.

В Японии лучшим стал американец Бен Шелтон, благодаря этому успеху он дебютировал в топ-15 мирового рейтинга.

В Швеции титул достался Гаэлю Монфису, он вернулся в первую сотню (89).

В Бельгии победил Александр Бублик, он вернулся в топ-30.

В первой десятке Тэйлор Фритц и Александр Зверев поменялись местами.

Топ-10 рейтинга ATP

Практически все лучшие украинские теннисисты немного добавили, Эрик Ваншельбойм и Вячеслав Белинский снова обновили личные достижения в рейтинге. Немного потеряли Виталий Сачко и Владислав Орлов.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке обошлось без изменений, пока что на 100% известны четыре участника Итогового турнира ATP.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Александр Брайнин Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон Гаэль Монфис Александр Бублик
Источник Sport.ua
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