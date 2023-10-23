Рейтинг WTA. Снигур и Завацкая поднялись на 21 строчку

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 250 в Наньчане, Клуж-Напоке и Монастире.

В Китае победила чешка Катерина Синякова, это позволило ей вернуться в первую полусотню мирового рейтинга (46).

В Румынии титул добыла немка Тамара Корпач. Благодаря этому достижению она не только вернулась в топ-100, а и обновила личное достижение – 71 место.

Победительница соревнований в Тунисе Элизе Мертенс вернулась в первую тридцатку.

В первой десятке не обошлось без изменений, ведь на этой неделе сняли очки за Итоговый турнир и за прошлогодний турнир в Гвадалахаре. Так, Джессика Пегула уступила четвертую строчку Елене Рыбакиной, на шестой место поднялась Маркета Вондроушова. Барбора Крейчикова вернулась в десятку, а Мария Саккари опустилась на 9 строчку, пропустив вперед еще и Каролину Мухову.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Катерина Байндл и Даяна Ястремская сохранили свои позиции. Леся Цуренко подобралась вплотную к топ-30, Марта Костюк также добавила одну строчку. Дарья Снигур и Катарина Завацкая поднялись на 21 место, Юлия Стародубцева, Анастасия Соболева, Александра Олейникова и Надежда Колб обновили личное достижение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Марта Костюк стала первой ракеткой Украины, она вернулась в топ-30, из которого выбыла Людмила Киченок. Надежда Киченок опустилась на одну позицию, Катерина Володько снова в топ-200, сестры Колб продолжают прогрессировать.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA