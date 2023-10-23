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WTA
23 октября 2023, 08:50 | Обновлено 23 октября 2023, 08:55
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Рейтинг WTA. Снигур и Завацкая поднялись на 21 строчку

Еще несколько украинок обновили личные рекорды

23 октября 2023, 08:50 | Обновлено 23 октября 2023, 08:55
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0
Рейтинг WTA. Снигур и Завацкая поднялись на 21 строчку
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 250 в Наньчане, Клуж-Напоке и Монастире.

В Китае победила чешка Катерина Синякова, это позволило ей вернуться в первую полусотню мирового рейтинга (46).

В Румынии титул добыла немка Тамара Корпач. Благодаря этому достижению она не только вернулась в топ-100, а и обновила личное достижение – 71 место.

Победительница соревнований в Тунисе Элизе Мертенс вернулась в первую тридцатку.

В первой десятке не обошлось без изменений, ведь на этой неделе сняли очки за Итоговый турнир и за прошлогодний турнир в Гвадалахаре. Так, Джессика Пегула уступила четвертую строчку Елене Рыбакиной, на шестой место поднялась Маркета Вондроушова. Барбора Крейчикова вернулась в десятку, а Мария Саккари опустилась на 9 строчку, пропустив вперед еще и Каролину Мухову.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Катерина Байндл и Даяна Ястремская сохранили свои позиции. Леся Цуренко подобралась вплотную к топ-30, Марта Костюк также добавила одну строчку. Дарья Снигур и Катарина Завацкая поднялись на 21 место, Юлия Стародубцева, Анастасия Соболева, Александра Олейникова и Надежда Колб обновили личное достижение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Марта Костюк стала первой ракеткой Украины, она вернулась в топ-30, из которого выбыла Людмила Киченок. Надежда Киченок опустилась на одну позицию, Катерина Володько снова в топ-200, сестры Колб продолжают прогрессировать.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева WTA Наньчан WTA Клуж-Напока WTA Монастир
Источник Sport.ua
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