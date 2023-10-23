Людмила Киченок узнала соперниц на групповом этапе турнира WTA Elite Trophy

Состоялась жеребьевка групповой стадии малого Итогового турнира WTA 2023 в парном разряде, где Украину представит Людмила Киченок.

Люда вместе с напарницей Ульрике Эйккери из Норвегии попала в группу Бугенвиллея.

Состав групп

Лилия

Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова [1]

Оксана Калашникова / Яна Сизикова [4]

Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй [WC]

Бугенвиллея

Мию Като / Алдила Сутджиади [2]

Ульрике Эйккери / Людмила Киченок [3]

Сюй Ифань / Ван Сию [WC]

В финал выйдут победительницы групп.

Отметим, что Людмила Киченок становилась чемпионкой двух последних розыгрышей малого Итогового турнира в Чжухае (2018 и 2019).

Также состоялась жеребьевка малого Итогового турнира в одиночном разряде.