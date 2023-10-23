Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Людмила Киченок узнала соперниц на групповом этапе турнира WTA Elite Trophy
WTA
23 октября 2023, 08:15 |
186
0

Людмила Киченок узнала соперниц на групповом этапе турнира WTA Elite Trophy

Люда попытается выиграть в Чжухае в третий раз

23 октября 2023, 08:15 |
186
0
Людмила Киченок узнала соперниц на групповом этапе турнира WTA Elite Trophy
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка групповой стадии малого Итогового турнира WTA 2023 в парном разряде, где Украину представит Людмила Киченок.

Люда вместе с напарницей Ульрике Эйккери из Норвегии попала в группу Бугенвиллея.

Состав групп

Лилия

Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова [1]
Оксана Калашникова / Яна Сизикова [4]
Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй [WC]

Бугенвиллея

Мию Като / Алдила Сутджиади [2]
Ульрике Эйккери / Людмила Киченок [3]
Сюй Ифань / Ван Сию [WC]

В финал выйдут победительницы групп.

Отметим, что Людмила Киченок становилась чемпионкой двух последних розыгрышей малого Итогового турнира в Чжухае (2018 и 2019).

Также состоялась жеребьевка малого Итогового турнира в одиночном разряде.

По теме:
Рейтинг WTA. Снигур и Завацкая поднялись на 21 строчку
Состоялась жеребьевка малого Итогового турнира
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Людмила Киченок Вероника Кудерметова WTA Elite Trophy Беатрис Хаддад Майя Мию Като Ульрикке Эйкери Сюй Ифань Алдила Сутджиади Ван Сию Оксана Калашникова Яна Сизикова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента
Бокс | 22 октября 2023, 13:16 0
Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента
Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента

Фират Арслан уходит на пенсию после победы над Эдином Пухало

Марченко выиграл второй титул в сезоне
Теннис | 22 октября 2023, 13:55 13
Марченко выиграл второй титул в сезоне
Марченко выиграл второй титул в сезоне

Илья стал победителем турнира в Гамбурге

Тренер Жироны: «Голы Довбика позволили нам дышать»
Футбол | 22.10.2023, 20:41
Тренер Жироны: «Голы Довбика позволили нам дышать»
Тренер Жироны: «Голы Довбика позволили нам дышать»
17-летний автор гола за Барселону: «Ла Масия все еще функционирует»
Футбол | 23.10.2023, 04:26
17-летний автор гола за Барселону: «Ла Масия все еще функционирует»
17-летний автор гола за Барселону: «Ла Масия все еще функционирует»
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
Футбол | 22.10.2023, 11:35
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
21.10.2023, 21:25 8
MMA
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 60
Футбол
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
22.10.2023, 09:21 3
Другие виды
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 67
Футбол
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
22.10.2023, 03:40 8
Футбол
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
21.10.2023, 16:39 6
Бокс
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 12
Футбол
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
22.10.2023, 18:01 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем