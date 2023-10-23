Людмила Киченок узнала соперниц на групповом этапе турнира WTA Elite Trophy
Люда попытается выиграть в Чжухае в третий раз
Состоялась жеребьевка групповой стадии малого Итогового турнира WTA 2023 в парном разряде, где Украину представит Людмила Киченок.
Люда вместе с напарницей Ульрике Эйккери из Норвегии попала в группу Бугенвиллея.
Состав групп
Лилия
Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова [1]
Оксана Калашникова / Яна Сизикова [4]
Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй [WC]
Бугенвиллея
Мию Като / Алдила Сутджиади [2]
Ульрике Эйккери / Людмила Киченок [3]
Сюй Ифань / Ван Сию [WC]
В финал выйдут победительницы групп.
Отметим, что Людмила Киченок становилась чемпионкой двух последних розыгрышей малого Итогового турнира в Чжухае (2018 и 2019).
Также состоялась жеребьевка малого Итогового турнира в одиночном разряде.
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