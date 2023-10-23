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WTA
23 октября 2023, 07:55 |
399
0

Состоялась жеребьевка малого Итогового турнира

Турнир WTA Elite Trophy пройдет впервые за 3 года

23 октября 2023, 07:55 |
399
0
Состоялась жеребьевка малого Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка групповой стадии малого Итогового турнира WTA 2023 в одиночном разряде.

Состав групп

Азалия

Барбора Крейчикова
Дарья Касаткина
Магда Линетт

Камелия

Мэдисон Киз
Беатрис Хаддад Майя
Каролин Гарсия

Орхидея

Алена Остапенко
Чжэн Циньвень
Донна Векич

Роза

Людмила Самсонова
Вероника Кудерметова
Ван Синьюй [WC]

На турнире выступят 12 участниц, которые будут поделены на 4 группы. Победительница каждой группы попадет в полуфинал.

WTA Elite Trophy пройдет впервые за 3 года, даты проведения – 24-29 октября. Призовой фонд – $2,419,844

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Донна Векич Вероника Кудерметова Мэдисон Киз Каролин Гарсия Дарья Касаткина WTA Elite Trophy Магда Линетт Беатрис Хаддад Майя Ван Синьюй Барбора Крейчикова Людмила Самсонова Алена Остапенко Чжэн Циньвень
Источник Sport.ua
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