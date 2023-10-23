Состоялась жеребьевка малого Итогового турнира

Состоялась жеребьевка групповой стадии малого Итогового турнира WTA 2023 в одиночном разряде.

Состав групп

Азалия

Барбора Крейчикова

Дарья Касаткина

Магда Линетт

Камелия

Мэдисон Киз

Беатрис Хаддад Майя

Каролин Гарсия

Орхидея

Алена Остапенко

Чжэн Циньвень

Донна Векич

Роза

Людмила Самсонова

Вероника Кудерметова

Ван Синьюй [WC]

На турнире выступят 12 участниц, которые будут поделены на 4 группы. Победительница каждой группы попадет в полуфинал.

WTA Elite Trophy пройдет впервые за 3 года, даты проведения – 24-29 октября. Призовой фонд – $2,419,844