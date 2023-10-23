23 октября на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Фулхэмом». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда развалилась по ходу прошлого сезона. В итоге после четвертого места шпоры откатились за пределы еврокубков, а Антонио Конте еще раньше, по ходу розыгрыша 2022/2023, фактически спровоцировав свою отставку. Когда после такого летом еще и не получилось удержать капитана и бомбардира, Харри Кейна, шансы Хотспурс в новом цикле выглядели откровенно кисло. Скептически воспринимался и новый менеджер, Постекоглу, что перебрался из Селтика. Но австралиец уже получил звание менеджера месяца, и вполне может претендовать на его защиту. Только дважды были потеряны очки, с Брентфордом в стартовом туре, и в дерби Северного Лондона в конце сентября. Да, были также 1-1 с Фулхэмом в Кубке Лиги, что закончились вылетом по пенальти. Но, главное, Сон Хин Мын (у нового капитана уже 6 голов) и компания лидируют в таблице АПЛ - правда, на пару с канонирами.

Фулхэм

Клуб проводят второй сезон кряду в Премьер-Лиге. Марку Силва выполнил первую серьезную задачу, поднял и, главное, удержал в вышке своих новых подопечных. Более того, дачники держались среди потенциальных претендентов на еврокубки, но, такое впечатление, и не особенно хотели на это замахиваться. Сейчас же новый вызов: без ушедшего зарабатывать громадные деньги в Саудовской Аравии Митровича удержаться на уровне 2022/2023. В целом, коттеджеры неплохо справляются. Они продолжают борьбу в Кубке Лиги, где следом за Тоттенхэмом ожидаемо прошли и Норвич. Да и в АПЛ поровну побед и поражений, по 3, при паре ничьих. Это позволяет держаться в середине таблицы и, главное, на серьезной дистанции от зоны вылета.

Статистика личных встреч

У Тоттенхэма было 3 победы кряду, и 8 в 9 матчах при единственной ничьей. И только в Кубке Лиги в конце лета Фулхэм выиграл, и то в серии пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в реванш шпор. С учетом формы команды, можно брать ставку на них при форе -1 гол (коэффициент - 1,82).