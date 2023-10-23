ХАВИ: «Верю в честность арбитров в матче с Реалом»
Главный тренер «Барселоны» – о предстоящем класико
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о предстоящем матче против «Реала» в чемпионате Испании.
«Матч с «Реалом» – очень важен, но перед этой игрой есть еще один важный матч Лиги чемпионов. У нас много травмированных игроков. Мы приложили титанические усилия. Сегодня мы сократили отставание от «Реала» на два очка, и нам очень важно выиграть класико.
Я не беспокоюсь о судействе. Мы не должны ставить никаких условий, и мне не нравится, когда судейскому комитету их ставят. Мы должны дать им возможность работать, я верю в честность арбитров», – сказал Хави.
Отметим, что «Барселона» сразится с «Реалом» 28 октября в 11-м туре чемпионата Испании, а 25-го примет «Шахтер» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
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