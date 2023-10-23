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Испания
23 октября 2023, 07:35 | Обновлено 23 октября 2023, 07:40
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0

ХАВИ: «Верю в честность арбитров в матче с Реалом»

Главный тренер «Барселоны» – о предстоящем класико

23 октября 2023, 07:35 | Обновлено 23 октября 2023, 07:40
302
0
ХАВИ: «Верю в честность арбитров в матче с Реалом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о предстоящем матче против «Реала» в чемпионате Испании.

«Матч с «Реалом» – очень важен, но перед этой игрой есть еще один важный матч Лиги чемпионов. У нас много травмированных игроков. Мы приложили титанические усилия. Сегодня мы сократили отставание от «Реала» на два очка, и нам очень важно выиграть класико.

Я не беспокоюсь о судействе. Мы не должны ставить никаких условий, и мне не нравится, когда судейскому комитету их ставят. Мы должны дать им возможность работать, я верю в честность арбитров», – сказал Хави.

Отметим, что «Барселона» сразится с «Реалом» 28 октября в 11-м туре чемпионата Испании, а 25-го примет «Шахтер» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Барселона Хави чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Ла Лига Реал Мадрид
Источник AS
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