ХАВИ: «Верю в честность арбитров в матче с Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о предстоящем матче против «Реала» в чемпионате Испании.

«Матч с «Реалом» – очень важен, но перед этой игрой есть еще один важный матч Лиги чемпионов. У нас много травмированных игроков. Мы приложили титанические усилия. Сегодня мы сократили отставание от «Реала» на два очка, и нам очень важно выиграть класико.

Я не беспокоюсь о судействе. Мы не должны ставить никаких условий, и мне не нравится, когда судейскому комитету их ставят. Мы должны дать им возможность работать, я верю в честность арбитров», – сказал Хави.

Отметим, что «Барселона» сразится с «Реалом» 28 октября в 11-м туре чемпионата Испании, а 25-го примет «Шахтер» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.